Поставки корпоративних SSD у ІІ кв. зросли на 31,3% до 7,32 млрд дол.

26 августа 2022 г., 11:45

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Згідно з дослідженням TrendForce, покращення поставок компонент і різке зростання попиту на корпоративні SSD з боку північноамериканських гіпермасштабованих центрів обробки даних і корпоративних клієнтів у ІІ кв. призвело до зростання сегменту на 31,3% до 7,32 млрд дол.



Лідер ринку, компанія Samsung, збільшив дохід від корпоративних твердотільних накопичувачів до 3,26 млрд дол. завдяки відновленню закупівель. Особливо у другому кварталі, коли замовлення на інші споживчі товари продовжували падати, корпоративні SSD стали для компанії виходом. Тепер Samsung постійно інвестує в розробку продуктів зі специфікаціями передачі даних наступного покоління, таких як CXL 2.0.



Варто зазначити, що продукт-наступник поточного 128-шарового корпоративного SSD від Samsung є 236-шаровим, але він зявиться у другому півріччі наступного року. SK Hynix і Solidigm випустять 176-шаровий корпоративний SSD на початку наступного року. Micron вже масово виробляє такі пристрої, тоді як Samsung, схоже, відчуває тиск на витрати, особливо після того, як YMTC щойно випустив корпоративний SSD PCIe 4.0. З огляду на це Samsung планує випустити 176-шарові продукти в Китаї наступного року, щоб конкурувати з іншими.



У другому кварталі Solidigm нарешті продемонструвала значне зростання, тоді як SK hynix продовжувала розширювати партнерство з північноамериканськими клієнтами для збільшення обсягів поставок PCIe SSD.128-шаровий продукт компанії поступово став центром постачання, завдяки чому дохід SK Group від корпоративних твердотільних накопичувачів зріс на 32,1%, досягнувши 1,79 млрд дол. Бізнес-стратегія SK Group кристалізується, і наступного року компанія масово вироблятиме 176-шарові рішення TLC.



Дохід Micron у другому кварталі зріс на 31,7% у порівнянні з попереднім кварталом до 798 млн дол., посівши третє місце. Хоча 176-шарові продукти PCIe 4.0 ще тільки починають виходити, її провідний процес NAND Flash і переваги в ціні над іншими виробниками збільшили число клієнтів.



Дохід WDC від корпоративних твердотільних накопичувачів WDC у другому кварталі р. склав 766 млн дол., подвоївшись порівняно з попереднім кварталом. Компанія, щоб збільшити частку ринку в майбутньому, буде віддавати перевагу Північній Америці у продажах корпоративних SSD.



Збільшення замовлень підвищили дохід Kioxia до 708 млн дол., і компанія посіла п’яте місце. Крім постійного збільшення частки поставок PCIe 4.0, компанія прискорила запуск великої кількості корпоративних продуктів SSD. Окрім масового виробництва продуктів PCIe 5.0 у другій половині цього року, компанія також запустила нове покоління рішень SAS 3.0.

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