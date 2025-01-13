Продажі комутаторів для ЦОД досягли рекордного рівня у ІІІ кв. 2024 р.

13 января 2025 г., 15:25

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Згідно з нещодавно опублікованим звітом Dell'Oro Group продажі комутаторів для центрів обробки даних у третьому кварталі продемонстрували значне двозначне зростання, досягнувши історичного максимуму. Arista, H3C, Nvidia, Ruijie, Celestica отримали більшу частину доходів сегменту.

«Хоча перші ознаки відновлення витрат на традиційні зовнішні мережі для серверів загального призначення надихають, основний приріст продажів у цьому кварталі був забезпечений розбудовою інфраструктури штучного інтелекту, - заявив Самех Буджелбен (Sameh Boujelbene), віце-президент Dell'Oro Group. - Основний внесок у зростання продажів внесли постачальники хмарних послуг. У той же час, інвестиції в АІ в інших сегментах ринку залишаються недостатніми, щоб протистояти триваючому уповільненню витрат на фронт-енд мережі».

Arista продовжує лідирувати на ринку, а Celestica зафіксувала найбільший приріст частки другий квартал поспіль.

На сьогоднішній день на ринку поставлено понад 20 мільйонів портів Ethernet-комутаторів 200 Гбіт/с, 400 Гбіт/с і 800 Гбіт/с.

Доходи від продажу комутаторів для центрів обробки даних у 2024 році мають досягти двозначного зростання, а в 2025 році очікується подальше прискорення. Цьому зростанню сприятимуть стабільні інвестиції в штучний інтелект і прогнозоване відновлення витрат на зовнішні мережі.

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