Продажі комутаторів для центрів обробки даних досягли нового рекорду

6 декабря 2022 г., 17:25

0

Tweet

Згідно зі звітом Dell'Oro Group глобальні продажі комутаторів для центрів обробки даних зросли у ІІІ кв. майже на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши нового максимуму за квартал і за перші дев'ять місяців року.



Постачальники Arista, Huawei і Juniper збільшили свою частку в доходах, причому Arista отримала більш ніж шість пунктів частки протягом кварталу.



«Оскільки умови поставок продовжують поліпшуватися, все більше замовлень нарешті виконуються, про що свідчить сильне двозначне зростання відвантажень протягом кварталу, - прокоментував Самех Буджелбене (Sameh Boujelbene), старший директор з досліджень Dell'Oro Group. - З такими високими показниками за перші дев'ять місяців року ринок знаходиться на шляху до досягнення сильного двозначного зростання в 2022 р. У наступному році, попри можливе погіршення макроекономічної ситуації, ми очікуємо, що значний бэклог, перенесений з 2022 року, в поєднанні з прискореним впровадженням 200/400 Гбіт/с і постійним високим попитом з боку гіперскейлерів, забезпечить ще один рік стабільного зростання ринку».



Зростання було широкомасштабним у всіх основних сегментах: Постачальники хмарних послуг, телекомунікаційні провайдери, а також великі підприємства, причому на хмарний сегмент припадає майже 80% річного приросту продажів протягом кварталу.



У Північній Америці, Китаї та Азійсько-тихоокеанський регіоні було зафіксовано двозначне зростання, причому на Північну Америку припало понад 90% приросту доходів за квартал. Одночасно в Європі, на Близькому Сході і в Африці (EMEA) спостерігалося падіння через макроекономічні негаразди в регіоні.



Поставки технології 200 Гбіт/с і 400 Гбіт/с наблизилися до 2 млн портів і склали більше 10% відвантажень і більше 20% доходів протягом кварталу. Це зростання було обумовлено прискореним впровадженням великих хмарних сервісів в поєднанні з поліпшенням поставок.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт