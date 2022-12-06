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Продажі комутаторів для центрів обробки даних досягли нового рекорду

6 декабря 2022 г., 17:25
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Згідно зі звітом Dell'Oro Group глобальні продажі комутаторів для центрів обробки даних зросли у ІІІ кв. майже на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши нового максимуму за квартал і за перші дев'ять місяців року.

Постачальники Arista, Huawei і Juniper збільшили свою частку в доходах, причому Arista отримала більш ніж шість пунктів частки протягом кварталу.

«Оскільки умови поставок продовжують поліпшуватися, все більше замовлень нарешті виконуються, про що свідчить сильне двозначне зростання відвантажень протягом кварталу, - прокоментував Самех Буджелбене (Sameh Boujelbene), старший директор з досліджень Dell'Oro Group. - З такими високими показниками за перші дев'ять місяців року ринок знаходиться на шляху до досягнення сильного двозначного зростання в 2022 р. У наступному році, попри можливе погіршення макроекономічної ситуації, ми очікуємо, що значний бэклог, перенесений з 2022 року, в поєднанні з прискореним впровадженням 200/400 Гбіт/с і постійним високим попитом з боку гіперскейлерів, забезпечить ще один рік стабільного зростання ринку».

Зростання було широкомасштабним у всіх основних сегментах: Постачальники хмарних послуг, телекомунікаційні провайдери, а також великі підприємства, причому на хмарний сегмент припадає майже 80% річного приросту продажів протягом кварталу.

У Північній Америці, Китаї та Азійсько-тихоокеанський регіоні було зафіксовано двозначне зростання, причому на Північну Америку припало понад 90% приросту доходів за квартал. Одночасно в Європі, на Близькому Сході і в Африці (EMEA) спостерігалося падіння через макроекономічні негаразди в регіоні.

Поставки технології 200 Гбіт/с і 400 Гбіт/с наблизилися до 2 млн портів і склали більше 10% відвантажень і більше 20% доходів протягом кварталу. Це зростання було обумовлено прискореним впровадженням великих хмарних сервісів в поєднанні з поліпшенням поставок.

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