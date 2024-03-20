Продажі компʼютерів зі штучним інтелектом складуть 40% світових поставок ПК у 2025 році

20 марта 2024 г., 13:25

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Згідно з останнім прогнозом Canalys, у 2024 році у світі буде поставлено близько 48 мільйонів комп’ютерів зі штучним інтелектом, що становитиме 18% від загального обсягу поставок ПК. Але це лише початок великого ринкового переходу: за прогнозами, у 2025 році поставки ПК зі штучним інтелектом перевищать 100 мільйонів, що становитиме 40% від усіх поставок ПК. У 2028 році, як очікує Canalys, що вендори поставлять 205 мільйонів комп’ютерів зі штучним інтелектом, що означає приголомшливий середньорічний темп зростання на 44% в період з 2024 по 2028 рік.



ПК, які оснащені спеціальними прискорювачами АІ, такими як нейронні процесори (NPU), мають відкрити нові можливості для продуктивності, персоналізації та енергоефективності. Це повинно перевернути ринок персональних компʼютерів, забезпечивши значне зростання прибутків для вендорів та їхніх партнерів.



«Більш широка доступність чипів з прискоренням АІ в персональних комп’ютерах матиме трансформаційний характер, що призведе до того, що до кінця 2025 року буде поставлено понад 150 мільйонів ПК з підтримкою АІ, - зазначає Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - Комп’ютери зі спеціальними функціями штучного інтелекту на пристрої забезпечать нові та покращені можливості для користувачів, що сприятиме підвищенню продуктивності та персоналізації пристроїв в масштабах. При цьому системи будуть пропонувати кращу енергоефективність, посилену безпеку. Ця нова категорія ПК відкриває нові горизонти як для розробників програмного забезпечення, так і для постачальників апаратного забезпечення для інновацій та надання привабливих варіантів використання клієнтам у споживчих, комерційних та освітніх сценаріях».



Швидке поширення ПК зі штучним інтелектом призведе до помірного зростання вартості TAM на загальному ринку ПК.



«Розширені можливості цієї нової категорії створять імпульс до преміалізації, особливо в комерційному секторі, - підкреслює аналітик Canalys Кірен Джессоп (Kieren Jessop). - У короткостроковій перспективі Canalys очікує, що ціна на ПК зі штучним інтелектом зросте на 10-15% порівняно з аналогічними системами без інтеграції NPU. Завдяки різкому зростанню популярності до кінця 2025 року більше половини ПК вартістю 800 доларів і вище будуть з підтримкою АІ, а до 2028 року ця частка зросте до понад 80%. Як наслідок, поставки компʼютерів у цьому ціновому діапазоні зростуть і становитимуть більшу частину ринку всього за чотири роки. Це допоможе збільшити загальну вартість поставок ПК з 225 млрд дол. у 2024 році до понад 270 млрд дол. у 2028 році».

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