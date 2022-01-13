Продажи индийской TCS за квартал выросли на 14,4% до 6,524 млрд долл.

13 января 2022 г., 13:42

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Одна из ведущих индийских ИТ-компаний Tata Consultancy Services, имеющая штаб-квартиру в Мумбаи, сообщила о том, что ее доход по итогам третьего квартала в годовом измерении вырос на 14,4% до 6,524 млрд долл.



Руководство компании заявило, что итоги прошедшего квартала позволяют прогнозировать, что за год продажи TCS превысят знаковую отметку в 25 млрд долл.



Как отмечается этому способствовал спрос на цифровые услуги со стороны клиентов от ритейла до медиа групп.



Консолидированная чистая прибыль была полученав размере 97,69 млрд рупий (1,32 млрд долл.) за квартал, который завершился 31 декабря, что немного ниже среднего прогноза аналитиков в 98,44 млрд рупий.



В отчете TCS говорится, что в этом квартале клиенты инвестировали в технологии для долгосрочного развития. Рост наблюдался во всех услугах, включая облачные технологии, кибербезопасность, консалтинг и интеграцию, «интернет вещей» и цифровую инженерию.



TCS также заявила, что добавила 10 новых клиентов, потративших более 100 млн долл. на программные услуги за квартал.



Reuters, отмечает, что уровень текучести кадров в TCS за последние 12 месяцев был самым низким в отрасли - 15,1%, в то время как сектор ИТ-услуг Индии испытывает нехватку технических кадров и высокий уровень текучести кадров.



Компания также одобрила выкуп акций на сумму 180 млрд рупий по цене 4500 рупий за акцию.

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