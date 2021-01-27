Продажи Eaton в третьем финансовом квартале составили 4,5 млрд долл.

27 января 2021 г., 14:45

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Компания Eaton сообщила, что в третьем квартале 2020 года чистая прибыль на акцию компании составила $1,11. Без учета расходов $0,05 на акцию в связи с приобретением и отделением активов и $0,02 на акцию в связи с долгосрочной программой реструктуризации, скорректированная прибыль на акцию равна $1,18.

Продажи в третьем квартале 2020 года достигли $4,5 млрд. Органические продажи снизились на 9%, а отделение светотехнического подразделения и подразделения автомобильных гидросистем сократило продажи на 8 %, что было частично компенсировано ростом на 2% от приобретенных активов.

Крейг Арнольд, председатель совета директоров и CEO Eaton, заявил: «В третьем квартале мы показали результаты лучше ожидавшихся, с органическим снижением продаж на 9%, но на 6% больше, чем медианная точка прогнозного диапазона, и на 16% больше, чем во втором квартале. Мы довольны этими крепкими результатами, которые получили несмотря на последствия пандемии COVID-19».

«Маржинальная прибыль по направлениям бизнеса в третьем квартале оценивается в 17,6%, общее снижение маржи равно 25%. Показатели убывающей маржи пришлись на нижнюю границу прогноза. Это результат превосходной работы и постоянного контроля над расходами в целях компенсировать сокращение объемов продаж, вызванное пандемией», — сообщил Арнольд.

«Доход от операций во втором квартале составил $921 млн, а свободный денежный поток — $832 млн. Доход от операций компании за последние шесть месяцев составил $2 млрд, а свободный денежный поток — $1,7 млрд. Мы продолжаем двигаться к медианной точке прогнозного диапазона свободного денежного потока за 2020 год между $2,4 млрд и 2,6 млрд».

«В третьем квартале мы выкупили акции нашей компании на сумму $177 млн., в результате чего общая сумма выкупленных акций за год составила $1,5 млрд. Мы по-прежнему планируем выкупить акции на сумму от $1,7 до $1,9 млрд. в 2020 году.

Прогноз на четвертый квартал остается неопределенным в связи с тем, как продолжающаяся пандемия влияет на уровень экономической активности в Северной Америке и Европе. При этом большинство наших подразделений показывают хорошую динамику, и мы сохраняем оптимизм и верим, что динамика сохранится до конца года», — заявил Арнольд.

Продажи в сегменте «Электротехника» в Америке составили $1,7 млрд, что на 17 % меньше по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Это обусловлено 20-процентным снижением от отчуждения подразделения «Светотехника». Органические продажи выросли на3 %, получив дополнительный 1% от приобретения компании Innovative Switchgear and Power Distribution, Inc. и потеряв 1% из-за невыгодного курса валют. Операционная прибыль составила $377 млн. Без учета последствий продажи светотехнического бизнеса, операционная прибыль компании оказалась на 9 % выше, чем в третьем квартале 2019 года.

«Операционная маржа за квартал составила 22,2%, что на 280 базисных пунктов выше, чем в третьем квартале 2019 года. Наше электротехническое подразделение в Северной и Южной Америке по-прежнему демонстрирует устойчивость в сложных условиях, обеспечивая не только высокую операционную рентабельность, но и устойчивый органический рост продаж», — сообщил Арнольд.

«Без учета светотехнического подразделения, скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев в третьем квартале снизилось на 1%», «Несмотря на некоторое снижение, мы отметили особый рост заказов бытовом секторе и секторе ЦОД, и по состоянию на конец сентября количество заказов оставалось на 11% больше, чем в сентябре 2019 года.

Продажи подразделения «Электротехника» составили $1,2 млрд, что на 8 % меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Органический рост продаж снизился на 10%, но был на 2% компенсирован выгодным курсом валют. Операционная прибыль составила $198 млн, что на 21 % меньше, чем в третьем квартале 2019 года», — заявил Арнольд.

«Текущая прибыль составила 16,6%, снизившись на 280 базисных пунктов по сравнению с третьим кварталом 2019 года, что отражает сохраняющиеся проблемы на нефтегазовом и промышленном рынках Скользящее среднее количество заказов за 12 месяцев в третьем квартале снизилось на 6%, что также было вызвано снижением на мировых рынках нефти и промышленности. Мы отметили особый рост в секторах бытовой продукции, ЦОД и энергетических и коммунальных компаний. Количество заказов в сентябре этого года выросло на 7 % по сравнению с сентябрем 2019 года», — сообщил Арнольд.

В сегменте «eMobility» продажи составили $79 млн, то есть столько же, сколько в третьем квартале 2019 года. Органический рост продаж составил 1%, а прибыль от конвертации валют — 1%.

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