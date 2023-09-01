Продажі Dell у ІІ кв. за рік впали на 13% до 22,9 млрд дол.

1 сентября 2023 г., 19:10

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Компанія Dell Technologies оголосила фінансові результати за другий квартал 2024 фінансового року.

Виручка склала 22,9 млрд дол, що на 13% менше, ніж рік тому, але на 10% більше, ніж у попередньому кварталі.

Операційний прибуток компанії зафіксовано на рівні 1,2 млрд дол., що на 8% менше, ніж у попередньому році.

Грошовий потік від операційної діяльності у другому кварталі склав 3,2 млрд дол. завдяки покращенню оборотного капіталу, послідовному зростанню та прибутковості.

«Наші результати за другий квартал підкреслюють здатність нашої моделі генерувати грошові кошти в умовах послідовного зростання, - заявила Івонн Макгілл (Yvonne McGill), фінансовий директор Dell Technologies. - Дохід компанії зріс на 10% до 22,9 млрд дол., а грошовий потік від операційної діяльності склав 3,2 млрд дол. у другому кварталі та 8,1 млрд дол. за останні 12 місяців. Ми продовжуємо створювати цінність для акціонерів і маємо гнучкі можливості для збільшення прибутковості нашого капіталу в майбутньому».

Дохід напрямку Infrastructure Solutions Group у другому кварталі склав 8,5 млрд дол, що на 11% менше, ніж у попередньому році, і на 11% більше, ніж у попередньому кварталі. Дохід від продажів систем зберігання даних склав 4,2 млрд дол. завдяки постійному зростанню попиту на PowerStore та PowerFlex. Продажі першої системи зростає вже вісім кварталів поспіль, причому в ІІ кв. попит більш ніж подвоївся в порівнянні з попереднім роком. Виторг від продажу серверів і мережевих рішень склав 4,3 млрд дол. завдяки постійному зростанню попиту на системи, оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом. Операційний приьуток по напрямку склав 1 млрд дол, що становить приблизно 12,4% від доходу Infrastructure Solutions Group.

Дохід Client Solutions Group у ІІ кв. склав 12,9 млрд дол, що на 16% менше, ніж рік тому, і на 8% більше, ніж у попередньому кварталі. Виторг від систем для комерційного секттору склала 10,6 млрд дол. завдяки зростанню попиту на робочі станції, які допомагають організаціям локально управляти складними робочими навантаженнями зі штучним інтелектом. Продажі рішень для споживацького сегменту склали 2,4 млрд дол. Операційний прибуток досяг 969 млн дол, або приблизно 7,5% від дохіду Client Solutions Group.

«Завдяки покращенню попиту та високим показникам ми досягли надзвичайних результатів у другому кварталі, - підкреслив Джефф Кларк (Jeff Clarke), віце-голова та головний операційний директор Dell Technologies. - Ми продовжуємо зосереджуватися на найбільш прибуткових сегментах ринку, де ми займаємо лідируючі позиції. Попит на наше власне програмне визначене рішення для зберігання даних зростає вже вісім кварталів поспіль. Наш бізнес у групі клієнтських рішень послідовно зростав на 8% з високими показниками приєднання. AI вже демонструє, що це довгостроковий попутний вітер, з постійним зростанням попиту по всьому нашому портфелю».

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