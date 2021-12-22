Продажи большинства полупроводниковых компаний из Тор-25 в 2021 г. превысят 10 млрд долл.

22 декабря 2021 г., 13:25

В 2021 г. глобальные продажи по меньшей мере семнадцати полупроводниковых компаний (интегральные микросхемы, оптоэлектроника, сенсоры и дискретные полупроводники) пресвят 10 млрд долл., – прогнозируют в IC Insights. Общие продажи Тор-25 вплотную приблизятся к отметке в 479 млрд долл., что будет говорить об улучшении результата 2020 г. на 26%. Для сравнения, ожидаемый рост индустрии в целом составит 25%.



Благодаря росту на 34% "YoY" за счет повышенного спроса на память, первую строчку вернет себе Samsung. С другой стороны, позиции смещенной с вершины рейтинга Intel ослабнут на 1%. К числу семнадцати мегапоставщиков в нынешнем году присоединятся AMD, NXP и Analog Devices, а рост четырех компаний из Тор-17, а именно AMD, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, должен превысить 50% "YoY".



Таким образом, итоговый список сильнейших будет включать девять компаний с головными офисами в США, три – из Европы, по две из Тайваня и Южной Кореи и одну – из Японии. В рейтинг войдут шесть fabless-компаний (Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek, AMD, Apple) и одна компания категории "pure-play foundry" (TSMC).

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