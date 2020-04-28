Проблемы и минусы в удаленной работе

28 апреля 2020 г., 19:25

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Сейчас принято говорить о том, что человечество всерьез открыло для себя удаленную работу и может не захотеть возвращаться в офисы, а корреспонденты Bloomberg собрали обратные впечатления.

Прежде всего, работа из дома не просто кажется более долгой – она такая и есть. По статистике, собранной несколькими сервисами VPN, работая из дома, американцы работают на три часа дольше, чем в офисе. Когда нет необходимости тратить время на дорогу на работу и обратно, это время как-то автоматически становится рабочим. Что не так хорошо – что, если вы все равно сидите дома и никуда не выходите даже вечером, вы оказываетесь на работе в любое время, включая выходные и праздники и у вас нет причины оказаться недоступным.

Это как раз то, что я всегда повторял, когда меня спрашивали про удалённую работу – вам только кажется, что вы работаете из дома, на самом деле вы живете на работе. Ваш рабочий день становится бесконечным, а развитие мобильных технологий делает необязательным даже подход к рабочему компьютеру – вас догонит сообщение в мессенджере или, как приводят пример в статье, уведомление на часах во время утреннего душа.

Отсутствие необходимости перемещаться из дома на работу и обратно влияет также и психологически – часть опрошенных журналистами людей признаются, что нуждаются в этом времени, чтобы подготовиться к работе или, наоборот, завершить рабочий процесс.

По результатам одного из опросов, 45% опрошенных американцев в начале апреля признались, что чувствуют выгорание. Этому способствует и увеличенная рабочая нагрузка, и отсутствие поддержки от работодателя – поскольку делать это без непосредственного контакта не так-то просто и мало кто из руководителей и HR-ов сталкивался с этим в таких масштабах. Вообще, менеджменту еще предстоит придумать способы поддерживать командный дух в полностью распределенных командах.

Широко распространено утверждение, что удаленная работа показывает действительно эффективно работающих сотрудников и беспощадно выявляет бездельников, но нередки случаи, когда попытки контроля этой эффективности, например, путем отслеживания активности сотрудников, лишь увеличивают нагрузку на них за счет психологического давления. К этому надо добавить уже существующее напряжение, поскольку условия работы из дома не идеальны практически у всех, и все отдают себе отчет в том, насколько сложны сейчас и осложнятся еще экономические условия.

Дополнительные проблемы возникают у сотрудников с детьми, которые тоже постоянно находятся дома – ведь школы и детские сады закрыты, – и требуют внимания к себе. Если добавить, что не во всех семьях получается физически разделить активность детей и родителей хотя бы по разным комнатам, то картина становится совсем печальной.

Так что, не исключено, что открыв для себя положительные стороны работы из дома, человечество научится также ценить преимущества офисов. Как только снимут карантин.

Проблемы и минусы в удаленной работе

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