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Проблеми з сервісами CrowdStrike привели до глобальних збоїв у роботі ІТ-систем

19 июля 2024 г., 10:52
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Як повідомляє Reuters, проблеми з сервісами CrowdStrike привели до серйозних глобальних збоїв в роботі ІТ-систем багатьох компаній

За словами представників компанії, збій стався через проблему з останнім оновленням. CrowdStrike зараз знаходиться в процесі відкату цього оновлення по всьому світу.

Підтвердження надійшло після численних повідомлень про технічні проблеми по всьому світу, багато з яких були пов'язані з продуктами Microsoft. Раніше технологічний гігант підтвердив, що його хмарні сервіси були в основному відновлені після того, як вони зазнали збою.

"CrowdStrike знає про повідомлення про збої на хостах Windows, пов'язані з Falcon Sensor", - йдеться в записаному повідомленні CrowdStrike. 

Reuters раніше повідомляла, що найбільші американські авіакомпанії, включаючи American Airlines, Delta Airlines та United Airlines, а також багато лоукостерів в п'ятницю вранці зупинили реєстрації пасажирів та політи літаків. Це було менш ніж через годину після того, як Microsoft вирішила проблему збоїв в роботі своїх хмарних сервісів.

Microsoft заявила, що відключення почалося близько 18:00 за східним часом у четвер, коли частина її клієнтів зіткнулася з проблемами з декількома службами Azure в центральному регіоні США. 

Збій, пов'язаний з проблемою роботи сервісів Crowdstrike та Microsoft зупинив роботу ЗМІ, роздрібну торгівлю, банки, авіакомпанії і телекомунікаційні компанії по всій Австралії та Новій Зеландії.

Повідомлялось про збої в роботі і великих українських компаній - Нової пошти, банків mobobank та Sense.

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