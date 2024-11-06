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Sergey Petrenko

Про якість роботи пошукових систем на кшталт ChatGPT Search

6 ноября 2024 г., 17:25
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Цікаве дослідження якості пошуку так званих Answer Engines або Generative Search Engines. Час, мабуть, запам'ятовувати новий термін, який позначатиме пошукові системи на базі LLM-моделей, типу Perplexity або нещодавно показаної ChatGPT Search. Щоправда, дослідження вийшло в основному про недоліки, серед яких автори виділяють чотири основні.

Перший. Часто відповіді систем містять дуже загальну інформацію, деталі якої потім доводиться шукати самостійно за допомогою звичайних пошуковиків.

Другий. AI-системи схильні посилювати одну з думок щодо проблеми. Особливо якщо щодо неї є суперечливі думки.

Третій. Хоча AI-системи зазвичай дають посилання на джерела, насправді вони є далеко не завжди. При цьому часто самі джерела не підтверджують тверджень, зроблених у відповіді. До речі, найбільше цим страждає SearchGPT. Хоча дослідники тестували закриту бета-версію, а не ту, що зрештою була представлена публіці – лише в 40% випадків, коли були посилання, вони дійсно підтверджували інформацію, наведену у відповіді.

Четвертий. Користувачі систем позбавлені самостійності та не можуть керувати підбором джерел.

Варто ще зазначити, що досліджувані системи явно страждають від нестачі повноти. Тобто обмеженість джерел не дає змоги сформувати повну й релевантну відповідь. Ця проблема добре відома традиційним пошуковикам, до речі кажучи.

Загалом, цікаво і не дуже багато тексту, якщо що.

Про якість пошуку генеративних пошукових систем

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