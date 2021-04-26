Про современный интернет-маркетинг

26 апреля 2021 г., 17:45

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Удивительно всё-таки – вот я больше 20 лет назад занялся интернет-маркетингом. Никто тогда ничего не знал, включая всех – кто размещал, кто продавал и кто покупал услуги маркетинга. Все эти годы это направление росло, охватывало всё новые понятия и аудитории. Теперь про него знают все, всем он нужен, в кого ни плюнь (автор не выражает намерение плевать и никого не призывает это делать) – попадешь в таргетолога, контекстолога или вообще сммщика (если уж плюете, постарайтесь попасть, а то у меня статистика пострадает).

И при этом, как не посмотри на конкретные случаи, не оставляет ощущение какого-то шаманства, мистических ритуалов, местами даже суеверий. Четверть всех обсуждений о рекламе в Facebook посвящены теме «Что делать, если вам заблокировали рекламный аккаунт?», а я за 12 лет размещения самой разной рекламы так и не понял, что надо сделать, чтобы вам его заблокировали. Треть всех обучающих курсов рассказывает, как найти в интерфейсе функцию, расположенную в одном клике от стартовой страницы, и сделать с ней единственное возможное действие. Каждое изменение в интерфейсе обеспечивает работой тысячи авторов курсов и школ, которые спешно переделывают скринкасты. Недавно довелось посмотреть лекцию одного инстаграм-гуру, который минут 40 палил тему про то, что в хештегах надо использовать поисковые запросы из вордстата, а если типа такого запроса нет, то использовать не надо.

Клиенты, кстати, тоже мало изменились – одни, как 15 лет назад, признаются, что ничего не понимают, вот у них бизнес, помогите. Другие что-то где-то слышали – если в 2008-м они требовали покупать ссылки для неготового сайта, то сейчас показывают неплохой сайт и спрашивают в лоб «Какую стоимость лида можете обеспечить? Покажите ваши кейсы!». После ответа «Ребята, у вас онлайн-магазин, вам не лиды нужны, а покупки» клиент исчезает или переключается на вопросы о контент-плане.

Что тоже та еще проблема – после того, как всем объяснили, что надо вести страницы и собирать аудиторию, довольно сложно объяснить небольшому бизнесу, что ему не надо заниматься контент-маркетингом – как ни пытайся скопировать весь интернет по своей теме, никто тебя не посчитает википедией или хотя бы авторитетным источником.

Правда, часто это хорошо – когда начинаешь задавать вопросы про бизнес-процессы, понимаешь, что никто их до тебя не задавал. Так что, коллеги по профессии, продолжайте готовить контент-планы, генерировать лиды и изучать интерфейсы – на этом фоне легче выделяться.

Про современный интернет-маркетинг

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