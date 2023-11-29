Про «шкоду» PowerPoint

29 ноября 2023 г., 17:45

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Невимовний випадок стався нещодавно (у березні 2022 року) на Штутгартщині. Один гідний програміст, що працює у Nvidia, разом із чотирма своїми колегами був на відеодзвінку з командою компанії Valeo, де він раніше працював. Раптом йому навіщось знадобилося згорнути вікно PowerPoint (мабуть, він вів презентацію?). Яке ж було здивування його колишніх колег, коли на робочому столі, що відкрився, вони виявили вихідний код їх власних розробок. Вони, щоправда, не розгубилися і негайно зробили скріншот, після чого вчинили бурхливий скандал.

Коли компанія Valeo дійшла зі скандалом (і за підтримки Nvidia) до німецької поліції, та провела обшук у гідного програміста, на ім'я Мухаммад Моніруззаман і виявила розвішані по стінах документи та навіть елементи обладнання, які ця гідна людина запозичила на роботі перед звільненням із Valeo.

Поки що Мухаммад відбувся штрафом за звинуваченням у порушенні комерційної таємниці у суді Штутгарта. Але Valeo подала до суду на Nvidia, стверджуючи, що скористалася вкраденою інтелектуальною власністю для розвитку своїх розробок. Сама Nvidia дізналася про інцидент лише тоді, коли гідний Мухаммад повідомив роботодавця про повістку до суду та вилучення ноутбука поліцією. Компанія висловила повну солідарність та готовність до співпраці з правоохоронними органами. Але до суду в Каліфорнії сходити все ж таки доведеться.

Тепер ви розумієте, як шкідливо користатися PowerPoint?

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