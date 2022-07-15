Про репутацію

15 июля 2022 г., 12:57

Коли клієнт приходить за сервером, при цьому відмовляючись обговорювати програми, та ще й вчить постачальника з чого повинен бути зроблений сервер (скільки в ньому має бути процесорних ядер, пам'яті та які саме диски), краще, що можна зробити – ввічливо, але твердо послати клієнта …. у розетку.

Багатьом подобається такий бізнес, коли тобі пальцем показують, що хочуть купити, а ти скачеш кабанчиком до дистриб'ютора, вибиваєш ціну і привозиш. Це нормально для найпростіших гаджетів. Будь-яке завдання складніше курячого яйця вимагає хоча б мінімальної оцінки доцільності.

Серверів це стосується особливо. Сервери – інструмент вирішення певних ресурсомістких завдань. Який сервер, такою й буде робота. Перше, що варто зробити постачальнику сервера – розібратися в задачі та утримати замовника від недоречних фантазій.

Репутація складається з розуміння предмета, а не з навички догоджати людині з грошима руках.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру