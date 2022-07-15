Про репутацію

Коли клієнт приходить за сервером, при цьому відмовляючись обговорювати програми, та ще й вчить постачальника з чого повинен бути зроблений сервер (скільки в ньому має бути процесорних ядер, пам'яті та які саме диски), краще, що можна зробити – ввічливо, але твердо послати клієнта …. у розетку.
Багатьом подобається такий бізнес, коли тобі пальцем показують, що хочуть купити, а ти скачеш кабанчиком до дистриб'ютора, вибиваєш ціну і привозиш. Це нормально для найпростіших гаджетів. Будь-яке завдання складніше курячого яйця вимагає хоча б мінімальної оцінки доцільності.
Серверів це стосується особливо. Сервери – інструмент вирішення певних ресурсомістких завдань. Який сервер, такою й буде робота. Перше, що варто зробити постачальнику сервера – розібратися в задачі та утримати замовника від недоречних фантазій.
Репутація складається з розуміння предмета, а не з навички догоджати людині з грошима руках.
Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру
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Ага... дуже по чесному... особливо ось цей пассаж "скачеш кабанчиком до дистриб'ютора, вибиваєш ціну і привозиш" - він (дистриб'ютор) же-ж барига, він наживається на реселлерах і "системних інтеграторах", гроші лопатою проклятий дистриб'ютор загрібає... ти бачиш, дав знижку всього 3%... жадюга який, ми "чесні реселлери" за націнку менше 30% навіть Ж...у від стільця не відірвемо, а ці дистриб'ютори нічого не роблять і хочуть аж 5% заробити... непорядок... Так? ;-) чи може не потрібно нічого "вибивати", а просто реєструвати проекти і вести бізнес взаємовигідно... Пане Андрій, погоджуєшся?
Пане Володимире, «це не твоя війна». Це навіть не спроба закинути, що хтось в харчовому ланцюжку жирує, а кимось харчуються. Це про навички, які тренує недосконалий ринок. Про відсутність поділу ринку на тих, хто інформує, хто консультує, хто навчає, хто оптимізує, хто реалізує на практиці. «За вас все вирішено, ваше завдання принести в зубах лід». Ось про що.
Пане Володимире, «це не твоя війна». Це навіть не спроба закинути, що хтось в харчовому ланцюжку жирує, а кимось харчуються. Це про навички, які тренує недосконалий ринок. Про відсутність поділу ринку на тих, хто інформує, хто консультує, хто навчає, хто оптимізує, хто реалізує на практиці. «За вас все вирішено, ваше завдання принести в зубах лід». Ось про що.