Про переваги гібридної мультихмарної інфраструктури

16 августа 2024 г., 16:35

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Сам термін мультихмара передбачає використання кількох публічних хмар в одній ІТ-інфраструктурі. Однак якщо розглянути ще приватну хмару, яка доповнює публічні хмари, то можна говорити про гібридну мультихмарну інфраструктуру. І цей підхід з багатьох причин виглядає дуже перспективною.

Рушійною силою розвитку мультихмарних рішень стало не тільки бажання відмовитися від прив’язки до одного постачальника, а ще й використати найкращі пропозиції — як за ціною, так і за функціональністю — від різних хмарних провайдерів. Проте деяким компаніям не менш важливо забезпечити фізичну безпеку та жорсткий контроль над окремими даними. Для цього виникає необхідність розміщувати частину навантажень локально у власному дата-центрі або в приватній хмарі.

Чому ж необхідно інтегрувати приватну хмару в мультихмарну IT-інфраструктуру.

Перш за все — не всі робочі навантаження можуть повною мірою використати потенціал публічної хмари. Це призводить до того, що в ряді сценаріїв витрати на розміщення тих самих навантажень у приватній хмарі будуть вищими, ніж при розміщенні в публічній хмарі.

По друге — публічна хмара не є захищеною на 100%, хоч і наближається до цього показника — в історії вразливостей були інциденти, коли дані перехоплювали всередині одного процесора. Не завжди можна забезпечити бажаний суверенітет даних, оскільки клієнт не керує автентифікацією користувачів, не контролює спроби підбору пароля та не має доступу до інших функцій безпеки. Приватна хмара гнучкіша в цьому плані: дані в цьому випадку розміщуються на сервері, яким управляє один клієнт. Плюс можна реалізувати управління інфраструктурою без доступу до публічного інтернету (через захищений L2-канал). Все це забезпечує високий рівень контролю, конфіденційності та виконання нормативних вимог (наприклад, як GDPR у ЄС).

У приватній хмарі клієнт самостійно розпоряджається доступними обчислювальними ресурсами та не залежить від інших клієнтів провайдера. У ряді випадків також можливе пряме спілкування за допомогою вендора (програмного та апаратного забезпечення).

Приватна хмара виграє у локального розміщення, тому що всі завдання щодо побудови, підтримки та масштабування необхідної інфраструктури бере на себе постачальник послуги. Також йому можна довірити керування та підтримку приватної хмари — у такому разі можна говорити про модель Managed Private Cloud.

Наприклад Colobridge має можливість підключення своєї платформи до гіперскейлерів і вже пропонує послугу проєктування та реалізації IT-інфраструктури на базі приватної та публічної хмар.

Слід зазначити, що приватна хмара може стати чудовою альтернативою локальному розміщенню, оскільки підходить навіть для тих IT-навантажень, які складно чи неможливо перенести в публічну хмару, зокрема через використання якихось застарілих IT-операцій. Насамперед це стосується CRM, ERP та HR-систем, які може бути проблематично мігрувати до IaaS-інфраструктури без істотного рефакторингу застосунків. А для багатьох подібних систем це ще економічно недоцільно.

Крім того, в Private Cloud можна врахувати специфіку робочих навантажень та забезпечити дотримання вимог регуляторів або інших, якщо вони виникнуть під час масштабування бізнесу чи реалізації нових проєктів. А якщо зробити приватну хмару основним місцем для зберігання корпоративних даних, можна значно скоротити експлуатаційні витрати та плату за вихідні дані в різних середовищах у межах всього IT-ландшафту.

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