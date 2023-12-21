Про окопний РЕБ

21 декабря 2023 г., 16:35

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Тематика тактичного, окопного РЕБ, або як хлопці кажуть шкатулочки, я досліджую досить давно.



Звісно свого часу я вивчав комплекси «Пелена-1», звіти по навчанням «Эфир-72,74», «Импульс-76» та багато іншого, враховуючи РЕБ росіян Красуха, Житель, Леер-3, Борисоглебск, Москва, і тд. Ну і принаймні сьогодення сприймав саме через той, інколи теоретичний досвід. Взагалі, військовим звʼязком я не просто цікавлюсь, а маю власний музей. Військовий радіозв'язок, чи моє хобби, military radio, військові радіостанції.



Буваючи на фронті, вже понад як рік, я відслідковую не тільки технологічні зміни війни, а і сили та засоби протидії, мова про РЕБ. До речі мати саме практичний досвід це вкрай потрібно і розробникам та деяким теоретикам, консультантам. Одразу кажу, я не претендую на щось унікальне, про це багато разів було сказано. Питання саме тактичного РЕБ я піднімав та піднімаю на всіх нарадах комітету, та інших засіданнях.



Спілкуючись з хлопцями військовими, інколи бачу парк того РЕБ, який вже не працює, бо ворог змінює технічні показники своїх засобів ураження. Або розробник не врахував наявну експлуатацію, і вони швидко виходять з ладу. І начебто МО його придбало, враховуючи потреби ГШ , але по факту від таких засобів толку нуль. Зворотний зв'язок повинен бути!



Рушниць литовських бачив три види, по тим або іншим причинам, жодна не виконує свій функціонал. Виключення є! Це визнаю.



Саме тому, у кожній бригаді повинен бути фаховий військовий, який або власними силами оперативно буде переналаштовувати такі засоби, або оперативно вирішувати через виробника переналаштування.



Питаю, у хлопців з якими виробниками ви обмінюєтесь інформацією? Посміхаються…

Нам що купили з тим працюємо. Кажу покажи. Ось каже це нам купили волонтери, виробник каже що від ланцетів. Дивлюсь параметри, виконання, антени, кажу ні, цей засіб від ланцетів не допоможе. Або дивлюсь, у приладі акумулятор за характеристиками не зможе довго працювати з тим джамером, бо потужність джамера, та акумулятора, мʼяко кажучи не розраховані. І таких випадків дуже багато.



Я знаю що зараз в МО нарешті новий заступник, який приділяє цій тематиці увагу, і процес почав потрошку рухатись. Але нам треба вибудовувати саме ланцюжок. Коли виробник 24/7 на звʼязку з тими, хто користується їх засобами, саме з тими хто в бліндажу, саме від них треба знімати потребу по умовам експлуатації.



Відео я записав саме для того, щоб збирати фідбек. А також, щоб деякі виробники, які продають РЕБ через волонтерів, ставились до цього відповідально.



До речі, ще одна проблема. Приватні виробники не хочуть працювати з державними коштами, безпечніше через волонтерів. Не всі, але досить багато. Державні підприємства, залишаю надію, і продовжую вірити…



Окопний РЕБ у нас почали виробляти навіть рекламні агенції. З багатьма такими засобами я вже стикався. Деякі, досить цікаві, деякі взагалі не працюють. Але вартість інколи зашкалює.

Тому, коли отримав ще більше питань, записав наступне відео.



Хлопці просили дати розʼяснення, на що звертати увагу під час вибору, як та кого обрати з виробників таких засобів захисту, можливість перевірки, тощо. Відео на жаль вийшло довгим, понад годину. Намагався його максимально скоротити, та максимально зменшити технічні речі.



Вже є перша порада. Під час перегляду, збільшити швидкість.



Я не проти будь яких виробників, але я хочу нагадати, що хлопці можуть ризикувати життям, думаючи що ваші засоби працюють. РЕБ, це не просто, антена, корпус, генератор, DC-DC, це все значно більше, це відповідальність.



Відео поки без вартості на засоби. Але коли наберемо питань, то запишемо ще.

Взагалі шановні виробники, майбутнє за джамерами, які можуть переналаштовуватись на інші смуги радіочастот. Спробуйте звернути увагу на DDS Jammer



Хлопцям, намагайтесь не забувати про перевірку таких засобів, перевірку виробника, відгуки.

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