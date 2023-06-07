Про новинки Apple

7 июня 2023 г., 16:25

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Мої міркування щодо показаного на конференції WWDC 2023. 15-дюймовий MacBook Air – очікувано і цілком зрозуміло. За описом виглядає як ідеальний ноутбук для менеджера – тихий, досить потужний, з великим екраном, легкий та недорогий.

Нові Mac Studio і Mac Pro – фактично найпотужніші комп'ютери, які колись виготовлялися Apple. Якщо вам потрібна можливість розширення комп'ютера додатковими картами – вам є Mac Pro. Якщо достатньо того, що вклала Apple – вистачить Mac Studio. При цьому найпотужніша модифікація Studio коштує $8799, Mac Pro починається від $6999 і максимально обійдеться в $9599 (якщо не докуповувати коліщатка). Втім, для дуже серйозних ідей є модифікація в рековому корпусі, вона в піку обійдеться в $12299 (коліщата в цьому випадку не пропонуються).

Новинки в операційних системах обговорювати складно – вони різні та їх багато. Ось як дістануся розробницьких версій, спробую.

І, звісно, Vision Pro. По-перше, насторожує Pro – зазвичай в Apple це означає наявність моделей без цього позначення та моделі Max (а то і Ultra). Виглядає як ідеальний пристрій для всього, де зараз використовується екран. Правда, диявол буде ховатись у деталях – наскільки добре буде використовувати Vision для роботи як великий монітор комп'ютера, наприклад? 4K для кожного ока – це гарна конфігурація, звісно. Найочевидніше – заміна великому екрану для розваг. Наскільки я зрозумів по ілюстраціях, ви зможете хоч IMAX собі в такий спосіб замінити. Парадоксально, але при тому, що маска, як було показано, чудово підходить для відеодзвінків, я сумніваюся, що захочу використовувати її для Facetime з близькими людьми – вони бачитимуть не мене, а аватара і навряд чи з цим погодяться.

Ціна $3500, звичайно, заборонна і робить з Vision Pro нішевий пристрій. Але, крім того, Apple не випустить її раніше за весну наступного року і це ставить питання – а навіщо анонсували зараз? Кількість чуток досягла критичного рівня? Або треба наперед зібрати необхідну кількість софту для нової Vision OS, а це неможливо зробити без витоків? Попередній такий анонс «дуже заздалегідь» я пам'ятаю про Homepod. Було б чудово, якщо маска виявиться успішнішою. Тим більше що в описі вона справді прекрасна. І так, ми помітили, що ні на кому з ведучих цієї маски не було, а всі демо були записаними роликами, які використовувалися по кілька разів. Втім, можливо, що це пояснюється простіше – показувати просто маску на людині дещо безглуздо, а якось органічно зняти з неї сигнал і показати – у кращому разі буде гірше, ніж записано, а навіщо тоді робити?

Словом, зачекаємо ще майже рік.

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