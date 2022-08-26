26 августа 2022 г., 13:07

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Ефективність бізнес-процесів компанії значною мірою залежить від діяльності ІТ-підрозділу. Технології, інфраструктура та додатки удосконалюються, бізнес-процеси оптимізуються, але…. фокусуючись тільки на бізнес-процесах, часто саме “забувають” про IT-процеси.

Більш того, частину IT-процесів можна масштабувати на інші підрозділи компанії, тому достатній рівень зрілості цих підходів – запорука для успішного функціонування компанії у цілому.

Згідно з методологією Cobit, IT-процеси можна розділити на декілька груп/доменів.

Цілі корпоративного управління групуються в домен “Аналіз, Спрямування та Моніторинг” (EDM). У цьому домені орган корпоративного управління обирає стратегічні напрямки та спрямовує вище керівництво до обраних стратегічних варіантів і контролює досягнення стратегії.

Далі, операційне керування розділяється на чотири домени:

“Узгодження, Планування та організація” (APO) стосується підприємства в цілому та IT стратегії.

“Розробка, придбання та впровадження” (BAI) розглядає побудову, придбання та впровадження рішень в області ІТ та їх інтеграцію в бізнес-процеси.

“Розгортання, обслуговування та підтримка” (DSS) стосується оперативної роботи IT служб, включаючи основні питання інформаційної безпеки.

“Моніторинг, аналіз та оцінка” (МЕА) націлені на моніторинг та відповідність ІТ розробленим цілям продуктивності, внутрішнього контролю та зовнішнім вимогам compliance.

Усього існує 40 процесів і деякі з них ми детально розглянемо на спеціальній програмі для IT-директорів “CIO Open the future”, яка починається у кінці вересня цього року.

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