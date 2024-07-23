Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

23 июля 2024 г., 18:30

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Роль директора з інформаційних технологій зазнає сьогодні серйозних змін. ІТ знаходяться в центрі бізнес-стратегії, оскільки цифрові технології «живлять» і підтримують глобальну економіку. А критичність ІТ у всіх аспектах бізнесу призвела до того, що CIO перестали виконувати лише функції з розгортання, експлуатації і обслуговування ІТ-інфраструктури та зосередилися на стратегічних питаннях бізнесу.

ІТ-директори дедалі частіше отримують провідну роль у просуванні бізнес-інновацій, узгодженні ІТ-проєктів із бізнес-цілями, цифровізації бізнес-операцій та керують програмами зміни корпоративної організації. Таке розширення ролі робить їхню роботу важливішою і складнішою.

Однак не так широко висвітлюється той факт, що традиційна роль CIO з надання ІТ-послуг також стала більш важливою і складною. Зрештою, вплив ІТ-директора на стратегію та реалізацію бізнесу залежить від безперервності надання ІТ-послуг. Тому успіх CIO ґрунтується на міцному фундаменті підтримки надійних, безпечних і стійких ІТ-операцій. Однак в умовах високорозподілених гібридних ІТ-середовищ це стає дедалі складніше.

Сучасне програмне забезпечення для управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM, Data Center Infrastructure Management), оптимізоване для розподілених середовищ, відіграє важливу роль у підтримці цієї основи для гібридних центрів обробки даних з розподіленою ІТ-інфраструктурою. В інформаційно-аналітичній статті від Schneider Electric «Як сучасне DCIM розв'язує проблеми управління ІТ-директорів у розподілених, гібридних ІТ-середовищах» інфраструктурні системи живлення й охолодження розподілених і периферійних ІТ-установок стійкішими, фізично й кібербезпечнішими, а також екологічнішими.

Традиційна система DCIM була розроблена і використовувалася для моніторингу пристроїв і планування ресурсів ІТ-простору у великих єдиних центрах обробки даних. Але часи управління єдиним ЦОДом підприємства минули. Вимоги бізнесу змушують CIO гібридизувати архітектуру ЦОДів і портфеля ІТ, розміщуючи необхідні потужності не тільки в ЦОДах, а й нарощуючи їх на віддалений об’єктах - іноді з великим розмахом. Крім управління і підтримки стійких і безпечних операцій на всіх цих майданчиках, від ІТ-директорів тепер вимагають звітів про стійкість їхніх ІТ-операцій. Програмні інструменти DCIM розвиваються, щоб CIO та їхні команди операторів могли виконувати свою роботу ефективніше.

Сучасні пропозиції DCIM спрощують процес придбання та розгортання, полегшуючи початок роботи та використання інструменту в розподіленому портфелі ІТ. Єдиний вхід у систему дає змогу переглядати всі об’єкти й активи в сукупності або окремо з будь-якого місця. Обслуговування програмного забезпечення та прошивок пристроїв можна автоматизувати та виконувати на відстані. Ці нові пропозиції спрощують віддалене спостереження за інфраструктурою електроживлення та охолодження для підтримання доступності, розв'язують проблеми безпеки та стійкості.

Пристрої моніторингу довкілля в ЦОДах можуть використовуватися як для виявлення та відстеження температури, вологості, джерел рідини, наявності диму та вібрації, так і, зазвичай, інтегруються з камерами спостереження, дверними датчиками та картами доступу для забезпечення фізичної безпеки віддалених ІТ-установок. Контрольовані та керовані за допомогою програмного забезпечення DCIM, ці пристрої допомагають віддаленим операційним групам відстежувати активність людей навколо критично важливих ІТ, а також умови навколишнього середовища, які також можуть загрожувати стійкості бізнес-операцій. Що стосується кібербезпеки, то сучасні рішення DCIM надають інструменти для забезпечення того, щоб під'єднані до мережі пристрої інфраструктури електроживлення та охолодження не стали мішенню для кібератаки.

Усі ці пристрої, а також сервер і шлюз DCIM мають постійно оновлюватися останніми версіями прошивок і програмних апдейтів. Кіберзлочинці постійно працюють над пошуком вразливостей у наявному коді, щоб зламати пристрої для крадіжки даних, керування пристроями, виклику збоїв тощо. Нові виправлення прошивки та програмного забезпечення усувають помилки та часто відомі вразливості в системі безпеки, забезпечуючи додаткове підвищення продуктивності. Ці оновлення слід встановлювати або застосовувати, щойно вони стають доступними від постачальника. Без ефективного рішення DCIM цей процес вимагає постійної дисципліни та дій з боку операційної команди.

Крім того, функції та параметри безпеки, увімкнені та налаштовані під час початкового встановлення та монтажу, повинні підтримуватися протягом усього терміну служби пристрою інфраструктури, мережевого пристрою або сервера керування/шлюзу. Якщо звести до мінімуму кількість користувачів, які мають право змінювати ці параметри, то це зменшить імовірність внесення ненавмисних або неприпустимих змін. Крім того, ці параметри необхідно регулярно перевіряти, щоб переконатися, що вони залишаються вірно налаштованими з плином часу. Це вимагає додаткової, постійної дисципліни та регулярних дій з боку операційної команди.

Отже Інструменти DCIM з функцією оцінки безпеки можуть значно спростити всю вищеописану роботу принаймні для пристроїв інфраструктури електроживлення та охолодження. Такі інструменти сканують усі під'єднані пристрої в усьому ІТ-портфелі та нададуть звіт, у якому буде вказано застарілі мікропрограми та скомпрометовані налаштування безпеки. Деякі інструменти DCIM також автоматизують оновлення мікропрограмного забезпечення і надають засоби для виконання масових налаштувань параметрів безпеки одразу для декількох пристроїв, що значно спрощує процес.

DCIM можна використовувати для зниження енергоспоживання та підтримки концепції зменшення викидів парникових газів в ІТ-операціях, а також для отримання базової інформації для відстеження та звітності за показниками сталого розвитку. Зниження енергоспоживання може бути досягнуто за допомогою функцій планування та моделювання DCIM. Ці інструменти дають змогу краще узгодити енергоспоживання з ІТ-навантаженням, скорочуючи або відключаючи невикористовувані ресурси інфраструктури. Крім того, програмне забезпечення може підказати, де можна консолідувати ІТ-навантаження, щоб знизити як енергоспоживання ІТ, так і втрати енергії в інфраструктурі, що підтримує. У новому технічному документі описується кілька конкретних прикладів того, як інструменти планування і моделювання DCIM можуть допомогти знизити енергоспоживання.

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, у міру того, як роль CIO розширюється і вони стають рушійною силою бізнес-стратегії, цифровізації та інновацій, їхня традиційна роль із надання ІТ-послуг залишається вкрай важливою. Однак ця роль стала набагато складнішою, оскільки портфель послуг став більш географічно розподіленим і розподіленим між хмарою, ЦОДом та Edge. Необхідно постійно відстежувати та підтримувати відмовостійкість і безпеку ІТ-систем по всьому портфелю ІТ-активів. Водночас зростає потреба у відстеженні, звітності та підвищенні екологічної стійкості. Функції моніторингу та сповіщення, а також планування і моделювання DCIM вирішують ці завдання і допомагають зробити розподілені, гібридні ІТ стійкішими, безпечнішими та екологічнішими.

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