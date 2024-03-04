4 марта 2024 г., 16:25

+11

голос Tweet

Гарна стаття The New York Times про проєкт автомобіля Apple і причини його провалу та закриття. Там багато цікавих деталей і про нескінченну зміну пріоритетів, і про зміну менеджерів, і про інший бардак на проєкті. Посилання, якщо що, подарункове, відкривається без вимоги передплати.

У моїй голові формула статті склалася так: Apple довелося вибирати з двох лих. Перше – це розробка та виробництво «звичайного» електричного автомобіля, де треба конкурувати з уже великою кількістю інших виробників за невисоку маржинальність. А друге – це бажання зробити машину одразу з автопілотом Level 5, де компанія після багатьох років досліджень дійшла висновку, що в поточних умовах зробити L5 неможливо. (Очевидно, розповіді Маска про мільйон автономних Тесл, які підробляють таксі, поки їх власники сплять, не вразили розробників).

І, схоже, другого Apple хотіла досягти набагато більше, ніж першого. Apple не та компанія, яка лякається конкурентів, та й з маржинальністю вони можуть щось вигадати. А ось це бажання зробити машину без керма, якою можна «керувати» за допомогою голосових команд Siri – напевно, переважало. На жаль, мрійників, які ще десять років тому розповідали про те, як ми буквально в одному кроці від повної автономності L5, достатньо і без Маска. Але прогрес чинних стартапів підкреслює, що досягти рівня L5 буде дуже і дуже непросто. Тому абсолютно виправдано з боку Apple зняти зараз людей з проєкту Titan (невдала, до речі, назва, що заслужила за свої складності варіант Titanic), і відправити займатися проривом з AI. Не те щоб напрацювання автомобільного проєкту знищили та викинули – до них завжди можна повернутися, якщо раптово відбудеться якийсь прорив у дизайні автомобільної автономності.

P.S. Я скептик автономності, так, і що ви мені зробите? Приїдете на машині без керма до мене і доводитимете, що я не правий?

Про Apple Car

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365