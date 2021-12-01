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Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon – 8 і 9 грудня 

1 декабря 2021 г., 21:39
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Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon – 8 і 9 грудня


Штучний інтелект, комп'ютерний зір, машинне навчання, інтернет речей – не набір трендових термінів, а реальні інструменти для інноваційного розвитку бізнесу, автоматизації бізнес-процесів, вивільнення людських ресурсів, зниження витрат.

Штучний інтелект швидко стає основним компонентом майже в кожній галузі бізнесу та промисловості. Його трансформаційна сила може по-справжньому вражати.

Базою для застосування AI-рішень у вашого бізнесу можуть бути такі дані: як клієнти пересуваються вашими магазинами і на що вони дивляться, де сповільнюється виробнича лінія, які запаси потрібно поповнити, або як запустити прогнозування кредитних платежів?

Потужність computer vision (комп’ютерного зору) різко зросла в поєднанні з AІ. Він уже зробив революцію в пошукових системах, завданнях перевірки якості, робототехніці та аналізі медичних зображень.

Дізнайтеся, яку користь може отримати ваш бізнес за допомогою інноваційних рішень від Сrayon та ключових гравців на ринку хмарних технологій.


Реєстрація (безкоштовна, але обов'язкова):

08 грудня | Microsoft | https://www.crayon.com/ua/campaign/microsoft-ai-forbusiness

09 грудня | AWS | https://www.crayon.com/ua/campaign/aws-ai-forbusiness/

 

Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon – 8 і 9 грудня

 

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