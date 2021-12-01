Про AI-рішення Microsoft та AWS мовою бізнесу від практиків Сrayon – 8 і 9 грудня 

1 декабря 2021 г., 21:39

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Штучний інтелект, комп'ютерний зір, машинне навчання, інтернет речей – не набір трендових термінів, а реальні інструменти для інноваційного розвитку бізнесу, автоматизації бізнес-процесів, вивільнення людських ресурсів, зниження витрат.



Штучний інтелект швидко стає основним компонентом майже в кожній галузі бізнесу та промисловості. Його трансформаційна сила може по-справжньому вражати.



Базою для застосування AI-рішень у вашого бізнесу можуть бути такі дані: як клієнти пересуваються вашими магазинами і на що вони дивляться, де сповільнюється виробнича лінія, які запаси потрібно поповнити, або як запустити прогнозування кредитних платежів?



Потужність computer vision (комп’ютерного зору) різко зросла в поєднанні з AІ. Він уже зробив революцію в пошукових системах, завданнях перевірки якості, робототехніці та аналізі медичних зображень.



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Захист від кібератак у новому віртуальному світі

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