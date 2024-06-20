20 июня 2024 г., 17:25

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AI у текстах та картинках – це круто, звичайно, і треба віддати належне Apple за застосування цих алгоритмів у практичних та зрозумілих сценаріях. Але, як це часто буває з Apple, треба буде дочекатися реальної реалізації та подивитися, наскільки це дійсно добре працюватиме. Як відрізняються туризм та еміграція, так і відполіроване демо може відрізнятись від реальної роботи на реальному устрої.

Але мене у всій цій історії з Apple Intelligence найбільше зацікавила Apple Private Cloud Compute – технологія, яка має забезпечити обробку даних користувача на сервері, у разі, коли потрібно більше потужності, ніж може забезпечити сам пристрій.

Для непідготовленого користувача це може звучати круто та фантастично, для досвідченого експерта з безпеки це може звучати як жахливий сценарій. (Як ми знаємо, необережні анонси AI-шних функцій типу того ж Recall від Microsoft можуть призводити до паніки та наступного відкату від обіцянок увімкнути функцію за умовчанням).

У випадку з Private Cloud Compute (PCC) Apple обіцяє, що все це відбуватиметься у власних дата-центрах компанії, на власних серверах компанії, побудованих на чіпах компанії, та з використанням власної операційної системи. (Потенційно це має запобігти навіть теоретичній можливості шпигунського зараження серверів на виробництві, як колись писала Bloomberg. Нагадаю, що ця інформація так і не отримала офіційного підтвердження та доказів). Звернення до такого PCC відбуватиметься лише з прямого дозволу користувача. Apple обіцяє, що персонал дата-центрів не матиме доступу до даних, а вся передача даних ретельно загорнута у криптографічні протоколи. Крім цього, Apple пообіцяла зробити образи програмного забезпечення доступними для дослідників безпеки. Більш детальний опис процесу Apple опублікувала у себе на сайті.

Подивимося, як на це відреагують користувачі, які здебільшого до ШІ ставляться поки що насторожено.

Private Cloud Compute

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