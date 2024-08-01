Пристрої Apple і Samsung продовжують домінувати у Top10 найкращих смартфонів, а Xiaomi повернулась до списку

1 августа 2024 г., 11:45

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Apple і Samsung продовжили домінувати в Top10 найбільш продаваних смартфонів у другому кварталі 2024 року, зайнявши разом дев'ять позицій, згідно з даними Counterpoint Research. Однак це на одну позицію менше, ніж у другому кварталі минулого року, коли обидва бренди мали всі 10 місць.



Samsung поступився однією позицією Xiaomi, яка повернулася до списку після двох кварталів поспіль домінування Apple та Samsung.



Apple зберегла кількість місць у списку завдяки чотирьом моделям iPhone. Однак позиція iPhone у списку послабилася. Якщо у ІІ кв. 2023 року iPhone 14 серії та iPhone 13 займали всі чотири перші місця, то в цьому кварталі iPhone 15, iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro посіли три перші місця відповідно. iPhone 14 зайняв лише шосту сходинку.



Внесок Apple у топ-10 за загальним обсягом продажів і часткою продажів у ІІ кв. 2024 р. зменшився порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак обсяг і частка продажів серії Pro зросли, що разом із падінням рейтингу iPhone старшого покоління демонструє зміщення попиту в бік смартфонів вищого класу.



Незначне зниження позиції Galaxy S24 Ultra від Samsung до 9-го місця у другому кварталі 2024 року порівняно з 8-м місцем S23 Ultra у рік тому може здатися таким, що суперечить тенденції преміалізації, але свою роль зіграв відносно ранній запуск флагмана цього року, який змістив частину продажів на І кв. Найпопулярнішим смартфоном Samsung у цьому кварталі став Galaxy A15 5G, за яким слідує його 4G-версія. Пропонуючи ефективну багатозадачність, серія A15 користується популярністю в нижньому сегменті середнього рівня. Дві інші моделі Samsung у списку також належать до серії A. Сьоме місце посів Galaxy A55 5G, який має вищу ціну в сегменті середнього рівня і оснащений цікавими функціями безпеки. Galaxy A05, ще одна модель нижчого класу, посів 10-те місце.



Xiaomi був єдиним брендом, який увійшов до списку, з його Redmi 13C 4G, що посів восьму сходинку. Його попередник, Redmi 12C, також увійшов до Тор10. Завдяки тому, що смартфони Redmi доступні за межами своїх традиційних опорних ринків в Азії, на Близькому Сході та в Африці (MEA), а також у Карибському басейні та Латинській Америці (CALA), смартфони Redmi C є оновленням у порівнянні з моделями нижчого класу серії A, які раніше були звичайними представниками Redmi у цьому списку.



Якщо поглянути на загальну картину, то кількість преміальних телефонів у Тор10 у другому кварталі 2024 року становила п'ять, як і рік тому, але їхні сукупні продажі як частка світового ринку смартфонів скоротилися приблизно на 1,5%. Більш ранній запуск S24 Ultra і труднощі, з якими зіткнулася серія iPhone 15 в Китаї, сприяли цьому падінню, яке не відображає більш широку тенденцію. Більше того, значна частина китайського ринку, яку втратила Apple, перейшла до преміальних телефонів Huawei. Оскільки кількість смартфонів GenAI зростає протягом року, особливо з виходом серії iPhone 16, Counterpoint очікує продовження стійкої довгострокової тенденції до преміалізації.

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