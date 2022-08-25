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Sergey Petrenko

Пристрасті навколо Twitter

25 августа 2022 г., 16:25

Великий скандал навколо Twitter – колишній глава департаменту безпеки Пейтер Зайтко, який був звільнений у січні цього року новим CEO, подав скаргу до Мін'юсту, SEC та FTC про те, що в компанії легковажно ставляться до безпеки та боротьби зі спамом, використовують застаріле ПЗ та погано відстежують доступи співробітників, внаслідок чого відбуваються злами та витоки. Одне з найсерйозніших звинувачень у скарзі полягає в тому, що компанія не виконала один із пунктів угоди з FTC 11 років тому, яка зобов'язувала усунути подібні порушення щодо безпеки.

Копія скарги надійшла до конгресу США і там уже призначили слухання – вони пройдуть 13 вересня і Пейтер даватиме свідчення. Ймовірно, повістку отримає керівництво компанії.

Якщо ви подумали, що це дуже вчасно для розгляду з Маском, то так, я теж про це подумав.

Пристрасті навколо Twitter

 

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