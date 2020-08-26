Приложения для отслеживания COVID-19: управление распространением вируса или потеря приватности?

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Пандемия COVID-19 привела к огромным экономическим и человеческим потерям во всем мире. Многие страны ввели ряд мер безопасности: закрыли школы, рестораны, торговые центры, границы, обязали людей носить маски и перчатки в общественных местах.

Подобные меры с массовым тестированием помогли сдержать скорость и уровень заражения. Тем не менее, нет стран, которые не пострадали.

Как только обнаруживается, что человек заражен, врачи сразу стараются узнать, с кем он контактировал за последнее время: эти люди могли заразиться или являются носителями. Для этого во многих странах при поддержке правительств и министерств здравоохранения разрабатывались сотни мобильных приложений. Приложения руководствовались принципами ЕС и специальными протоколами, разработанных двумя основными производителями ОС — Apple и Google. Приложения пытались отследить всех, с кем контактировал зараженный человек. В некоторых странах подобные приложения нужно использовать всем, кто хочет находиться в общественных местах.

Технологии и алгоритмы различаются в разных приложениях, но возможности большинства подобных приложений одинаковы:

Возможность обнаруживать тесный контакт между людьми (в радиусе нескольких метров) в течение определенного периода времени. У разных приложений параметры немного отличаются, но, как правило, временной интервал составляет около 15 минут.

Если у человека положительный тест на коронавирус, приложение уведомит других пользователей, которые оказались в непосредственной близости.

Информация о контактах передается местным органам здравоохранения или другим пользователям. Такая система действительно может быть эффективна, но только при условии, что подобные приложения установлены у большого количества пользователей.

Подобные наблюдения вызывают много вопросов, касающихся конфиденциальности данных людей, к которым приложение может получить доступ, и потенциального злоупотребления этими данными.

Главные вопросы сводятся к тому, какие данные собираются, как они хранятся и как они распространяются. Другой аспект — согласие пользователя. Предоставляет ли пользователь свои данные добровольно или данные собираются и загружаются без каких-либо оповещений?

Эксперты Check Point разобрали, как работают подобные приложения и как они решают вопрос с безопасностью.

Какие технологии используются

Определить местоположение двух устройств можно двумя способами. Первый — по GPS, второй — с использованием Bluetooth Low Energy (BLE).

GPS: Приложения периодически получают информацию о GPS-положении других пользователей и сохраняют время и место. Эти данные могут позже пересекаться с журналами местоположений других пользователей.

Такой подход позволяет анализировать географию распространения инфекции и предоставляет государственным органам и органам здравоохранения больше возможностей для локализации зараженных регионов и применения соответствующих мер профилактики. Тем не менее, такой метод также предоставляет очень личную информацию, показывая перемещения людей за предыдущие несколько дней или недель.

Примерами мобильных приложений, использующих GPS-регистрацию, являются SafePaths MIT, кипрский CovTracer (основанный на SafePaths), израильский Hamagen и индийский Aarogya Setu.

Bluetooth Low Energy (BLE): здесь каждое устройство транслирует эхо-запросы по BLE. Эхо-сигналы регистрируются другими устройствами, которые находятся в диапазоне Bluetooth, в зависимости от длительности и уровня сигнала. Для работы на обоих устройствах должно быть запущено приложение для отслеживания перемещений.

Эта технология широко используется в приложениях для отслеживания коронавирусных контактов, поскольку она обеспечивает большую конфиденциальность — единственная информация, обычно передаваемая по Bluetooth, это криптографический идентификатор, который часто изменяется и не раскрывает личность пользователя. Кроме того, BLE рандомизирует MAC-адреса, отправленные в пакете по радиоканалу, и меняет их каждые несколько минут, что также затрудняет отслеживание устройств.

Если у человека положительный тест на COVID-19, он может опубликовать все идентификаторы, собранные рядом с ним. Затем другие пользователи могут выяснить, когда и как долго они находились рядом с зараженным человеком. Поскольку идентификаторы являются анонимными, только конечный пользователь может присоединить их к своему устройству.

Недостатком этого подхода является невозможность географического определения инфекции. Несмотря на это, BLE является самым распространенным методом. Приложения, использующие BLE — британский «NHS COVID-19», сингапурский TraceTogether и австралийский COVIDSafe.

Как соблюдается анонимность

Другим важным моментом в сохранении конфиденциальности является то, может ли приложение, работающее на устройстве, быть соотнесено с реальным пользователем. Чтобы сохранить анонимность пользователя, никакие личные идентификаторы (номер телефона, имя и прочее) не должны быть связаны с приложением. Это достигается за счет использования криптографических ключей, которые часто меняются и служат идентификаторами пользователей, передаваемыми по беспроводной связи (через Bluetooth или интернет-соединения).

Обычно приложение получает одноразовый случайный уникальный ключ во время установки / регистрации, и этот ключ используется для получения вращающихся криптографических идентификаторов, которые передаются по Bluetooth и загружаются на серверы.



Какие проблемы безопасности могут возникнуть у таких приложений

Отслеживание устройств:

Когда используется технология Bluetooth, устройства передают пакеты по беспроводной сети. Эти пакеты содержат уникальные / криптографические идентификаторы для облегчения регистрации контакта другими устройствами.

Тот, кто слушает эти трансляции, не должен иметь возможности сопоставлять идентификаторы и устройства. Встроенный в технологию BLE MAC-адрес отправляемых пакетов периодически рандомизируется для защиты от отслеживания устройства.

Существование надежного хранилища

Приложения хранят журналы контактов, ключи шифрования и другие конфиденциальные данные на устройствах. Конфиденциальные данные должны быть зашифрованы и храниться в изолированной программной среде приложения, а не в общих местах. Даже внутри песочницы получение корневых привилегий или физический доступ к устройству может поставить под угрозу данные, особенно если хранится такая конфиденциальная информация, как местоположение GPS.

Фейковые отчеты

Важно, чтобы приложения выполняли аутентификацию, когда информация отправляется на его серверы, например, когда пользователь публикует журналы контактов. Без надлежащей авторизации можно было бы заполнить серверы поддельными отчетами и подорвать надежность всей системы.

Шифр сообщений

Чтобы избежать возможности атак типа «человек посередине» и перехвата трафика приложения, все соединения с внутренним сервером приложения должны быть зашифрованы.

Заключение

Если смотреть на то, сколько человек скачало приложения в той или иной стране, лидирует индийское приложение Aarogya Setu —— из Google Play Store его установило более 100 миллионов пользователей. В значительной степени это произошло потому, что сотрудники государственных и частных компаний в Индии обязаны его использовать.

Приложение Gerak Malaysia имеет более миллиона загрузок из Google Play Store; сингапурский TraceTogether и австралийский COVIDSafe имеют более 500 000 загрузок каждый.

В Европе британское приложение NHS COVID-19 должно быть развернуто по всей стране, но в пока только тестируется на острове Уайт —— в настоящее время оно имеет более 50000 загрузок. Австрийское приложение Stopp Corona было загружено более 100 000 раз, как и Smittestopp из Норвегии.

Германия и Франция еще не выпустили приложение, но планируют сделать это в ближайшее время.

Похоже, что приложения для отслеживания контактов с зараженными будут широко использоваться. Но для того, чтобы они были успешными, важно, чтобы люди полностью верили, что их конфиденциальность сохраняется, а их данные защищены от неправомерного использования.

С выпуском Google & Apple «Notification Framework» мы ожидаем, что будет выпущено больше приложений, основанных на этом подходе, и что некоторые существующие приложения перейдут на этот подход.

Тем не менее, разработчики приложений по-прежнему должны соблюдать стандарты, внедряя их безопасным образом. Мы настоятельно рекомендуем правительственным учреждениям полагаться на надежные протоколы, например на те, которые упомянуты выше, и предлагать их приложениям с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие пользователей.

Рекомендации:

Во время пандемии уже было обнаружено несколько фейковых приложений. Мы рекомендуем пользователям устанавливать приложения COVID-19 для отслеживания контактов только из официальных магазинов приложений, поскольку они разрешают публиковать такие приложения только уполномоченным государственным органам.

Кроме того, мы рекомендуем пользователям загрузить и установить решение для обеспечения безопасности мобильных устройств, чтобы сканировать приложения и защищать устройство от вредоносных программ, а также проверять, что устройство не было взломано.

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