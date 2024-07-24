Прийдешня латка виправить проблему нестабільності чіпів Intel 13/14 Gen Core

24 июля 2024 г., 12:35

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Компанія Intel заявила, що нарешті визначила причину поширених проблем із нестабільністю, від яких страждають її процесори Core 13-го і 14-го покоління. За повідомленням Intel, її CPU страждають від проблеми, пов'язаної з «підвищеною робочою напругою», і, найголовніше, показала, що виправлення для деяких чіпів уже на підході.



Intel планує випустити «оновлення мікрокоду» для постраждалих чипів до середини серпня. За словами компанії, оновлення, що виходить, нарешті зможе розв'язати проблеми, які виникли ще в грудні 2023 року, коли вперше з'явилися спорадичні повідомлення про збої в роботі процесорів під час ігор та інших робочих навантажень.



Останніми тижнями з'явилося безліч скарг на очевидну нездатність компанії розв'язати проблему, яка призводить до незрозумілих збоїв у роботі персональних комп'ютерів. Уперше Intel підтвердила, що розслідує цю проблему у квітні, після того, як отримала повідомлення від власників Intel Core i9-13900K і i9-14900K про часті збої в іграх.



У своєму повідомленні Intel заявила, що виявила, що «помилковий мікрокод процесора» є основною причиною проблеми, унаслідок чого чипи запитують підвищені рівні напруги, які виходять за межі їхньої безпеки, що і призводить до раптових збоїв. Компанія заявила, що зайнята перевіркою виправлення мікрокоду, який усуне цю проблему. Виправлення планується поширювати через оновлення базової системи введення/виводу або BIOS, яке буде випущено виробниками оригінального обладнання для материнських плат, тому точний час виходу виправлення для різних користувачів, найімовірніше, відрізнятиметься.



Однак латка не допоможе розв'язати проблему тих процесорів, які вже постраждали від збоїв. На думку аналітиків, несправність призвела до незворотної деградації цих чипів, і її не можна виправити за допомогою оновлення програмного забезпечення. Майбутня латка є скоріше превентивним заходом, що не дає змоги процесорам, які ще не почали давати збої внаслідок проблеми, зробити це.



Неясно тільки, чи допоможе латка тим процесорам, які, можливо, вже зазнали впливу підвищеної напруги, але ще не деградували до такої міри, щоб вийти з ладу.



У своїй пораді Intel повідомила, що користувачам слід звернутися по допомогу до офіційних каналів підтримки. Оскільки латка не відновлює зачеплені процесори, ті, чий CPU фактично згорів, можуть звернутися в компанію й отримати безоплатну заміну.



Раніше Intel рекомендувала покупцям дотримуватися основних правил живлення для своїх чипів, щоб запобігти проблемі, а не намагатися запустити їх на повністю розблокованих налаштуваннях. Однак повідомлення про збої в роботі процесора, що тривають, свідчать про те, що ці рекомендації не надто допомогли, і на Intel чиниться сильний тиск з метою якнайшвидшого розв'язання проблеми.



Минулого тижня розробник «Шляху титанів» Alderon Games опублікував на YouTube відеоролик, що демонструє «тисячі» збоїв, які трапляються з гравцями, які використовують процесори Intel 13-го і 14-го покоління, що, схоже, було спробою змусити компанію щось зробити. У другому відео Gamers Nexus заявила, що «не може рекомендувати Intel» через проблеми з її чіпами.



Intel повідомила, що латка мікрокоду була всебічно протестована і вона не чинить негативного впливу на продуктивність зачеплених процесорів, але ці тести ще не завершено. Імовірно, компанія поділиться більш детальною інформацією про можливий вплив на продуктивність, коли латку буде випущено.

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