Прибуток Foxconn зростає завдяки AI-серверам, на які вже припадає 41% від виторгу компанії

14 августа 2025 г., 16:35

0

Tweet

Тайванська Foxconn (Hon Hai Precision Industry), найбільший у світі контрактний виробник електроніки, повідомила про рекордні фінансові показники за другий квартал 2025 року. Прибуток компанії зріс на 27%, що стало можливим завдяки потужному зростанню попиту на сервери для AI. Голова компанії Террі Гоу (Terry Gou), підтвердив, що успішна система ротації CEO, яка діє вже понад рік, сприяє стабільному розвитку.





У другому кварталі виторг компанії досяг 1,79 трлн нових тайванських доларів, або 59,73 млрд дол., що на 16% більше, ніж торік.





Валовий прибуток зріс на 14%, до 113,5 млрд нових тайванських доларів (3,79 млрд дол.). Операційний прибуток збільшився на 27%, до 56,6 млрд (1,89 млрд дол.), а чистий прибуток також зріс на 27%, сягнувши 44,4 млрд (1,48 млрд дол.). Прибуток на акцію (EPS) у другому кварталі склав 3,19 нових тайванських доларів (0,11 дол.), тоді як роком раніше він був 2,53 (0,08 дол.).





За перше півріччя 2025 року загальний виторг зріс на 20%, до 3,44 трлн нових тайванських доларів (114,82 млрд дол.), а чистий прибуток підскочив на 52%, до 86,5 млрд (2,89 млрд дол.).





Ключовим фактором цього успіху стала переорієнтація бізнесу. Вперше в історії Foxconn виторг від сервісних продуктів, які включають AI-сервери, став найбільшим джерелом доходу, склавши 41% від загального виторгу. Цей сегмент обійшов навіть розумну споживчу електроніку, частка якої становить 35% (з якою асоціюється виробництво iPhone).





CEO Кеті Янг (Kathy Yang) зазначила, що бізнес AI-серверів компанії зростає з річним темпом понад 60%, а в третьому кварталі виторг у цьому сегменті, як очікується, збільшиться на понад 170% у річному обчисленні. Завдяки високому попиту річний виторг від AI-рішень Foxconn може перевищити 1 трлн нових тайванських доларів (33,38 млрд дол.). Головний фінансовий директор Девід Хуан (David Huang) додав, що, попри високу ціну на AI-сервери, зростання їхніх поставок та підвищення операційної ефективності позитивно вплинуло на прибутковість.





Компанія продовжує інвестувати в розширення своєї присутності у сфері AI, збільшивши капітальні витрати на 25% у першій половині року. Вони досягли 79,8 млрд нових тайванських доларів (2,66 млрд дол.). Foxconn розширює виробництво AI-серверів та зміцнює інфраструктуру, зокрема, через стратегічне партнерство з TECO Electric & Machinery та модернізацію заводу в Огайо. Компанія також активно розвиває інші напрямки, як-от електромобілі (EV), та співпрацює з NVIDIA у розробці робототехніки, зокрема "мозку" для людиноподібних роботів.





Незважаючи на стабільний прогноз на значне зростання на весь 2025 рік, Foxconn залишається пильною щодо геополітичних змін, торгових тарифів та коливань валютних курсів. Свої останні досягнення у сфері AI та трьох стратегічних платформ — Smart Manufacturing, Smart EV і Smart City — компанія продемонструє на щорічній конференції Hon Hai Tech Day 2025, яка відбудеться 21–22 листопада в Тайбеї.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6