Прибуток Foxconn перевершив прогнози на хвилі АІ-буму - зростання до 1,09 млрд дол.

15 августа 2024 г., 15:25

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Як повідомляє Reuters, компанія Foxconn опублікувала квартальні результати.

Найбільший у світі контрактний виробник збільшив квартальний чистий прибуток на 6% завдяки зростанню попиту на сервери штучного інтелекту, і підтвердив свій прогноз щодо значного зростання виручки за весь рік.

Компанія очікує, що стійкий попит на сервери штучного інтелекту продовжить стимулювати зростання в четвертому кварталі.

Foxconn зазначила, що графік випуску чипа Nvidia GB200 йде за графіком і поставка продукції на його базі почнеться в четвертому кварталі в невеликих обсягах, які зростуть на початку 2025 р. «Якщо графік залишиться незмінним, продуктивність всього сегмента АІ-серверів може виявитися кращою, ніж передбачалося спочатку», - сказав віце-президент і прес-секретар Foxconn Джеймс Ву (James Wu).

Ву підкреслив лідируючу позицію Foxconn на сегменті виробництва АІ-серверів, в якому на долю компанії припадає понад 40% частки світового ринку. Він додав, що потужності компанії та її технології буде нелегко обійти конкурентам. «Це не зміниться за короткий час», - зазначив Джеймс Ву.

Тайванська компанія повідомила, що чистий прибуток за квітень-червень зріс до 35,05 млрд тайванських доларів (1,09 млрд дол.) з 33 млрд тайванських доларів за аналогічний період минулого року.

Це перевищило середню оцінку аналітиків у 34,29 млрд тайванських доларів.

Це вже четверте поспіль квартальне зростання прибутку компанії.

Foxconn заявила, що сервери для завдань штучного інтелекту склали понад 40% її серверного бізнесу в другому кварталі. І компанія прогнозує, що «сервери зі штучним інтелектом незабаром стануть наступним продуктом Foxconn з трильйонним доходом» (в перерахунку на тайванські долари).

Компанія також хоче повторити успіх, якого вона досягла з iPhone, у бізнесі електромобілів (EV). Під час телефонної розмови було сказано, що переговори з двома автовиробниками в Японії будуть завершені цього року.

Щодо річного прогнозу для свого бізнесу з виробництва смартфонів, Foxconn заявила, що він залишається «пласким» через більш високу базу в першій половині минулого року, додавши, що прогноз на другу половину цього року кращий, ніж на відповідний період 2023 року.

Компанія очікує, що дохід за третій квартал значно зросте порівняно з попереднім роком, хоча дохід від розумної споживчої електроніки, включаючи смартфони, швидше за все, залишиться незмінним.

Компанія Foxconn, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry, очікувала, що її діяльність поступово пожвавиться у другому півріччі, оскільки багато виробників електроніки, в тому числі Apple, зазвичай випускають нові продукти напередодні сезону свят наприкінці року.

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