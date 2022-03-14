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Президент України звернувся до Microsoft, Oracle і SAP с закликом

14 марта 2022 г., 15:13

Учора Президент України Володимир Зеленський у Твітері звернувся до Microsoft, Oracle і SAP с закликом припинити підтримку користувачів в росії.

“Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!”

Компанія Oracle відповіла першою и заявила, що припинила всі операції в росії, зупинила підтримку та оновлення ПЗ, а також призупинила всі консультаційні послуги. Крім того Oracle зупинила роботу всіх своїх партнерів в рф, відзначив, що її рішення більше не доступні для експорту в росію.

Відповіді від Microsoft та SAP на звернення Володимира Зеленського поки ще немає.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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