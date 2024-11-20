Презентовано платформу Digital State UA, яка об’єднає всі ініціативи України у сфері GovTech, IT та Tech

20 ноября 2024 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що Україна втретє долучилася до щорічного саміту Tallinn Digital Summit та анонсувала запуск Digital State UA - платформи, яка об’єднає всі ініціативи України у сфері GovTech, IT та Tech на міжнародній арені.

Зазначається, що пуск Digital State UA - це новий етап у розвитку цифрової держави, який охоплює ключові досягнення України.

GovTech: Екосистема Дія, яка об’єднує понад 21 мільйон користувачів, стала символом цифрового прориву. Разом із проектами, як-от Дія.Бізнес, Дія.Освіта, Дія.City, Україна демонструє унікальний досвід у сфері держпослуг.

IT: Український ІТ-сектор надзвичайно інноваційний та конкурентоспроможний, і нам є що запропонувати урядам та іншим державам. А також в Україні діють програми е-резидентство, CodeUA та Дія.City.

Tech: Україна створює сприятливі умови для інвестицій і розробки глобальних технологічних продуктів.

«Digital State UA - це важлива ініціатива для українського технологічного сектору, оскільки ми прагнемо відкривати світові наші інноваційні підходи й ділитися досвідом запуску цифрових продуктів. Наша мета - залучити інвестиції, інновації, партнерства для українського бізнесу. Це наступний крок на шляху до формування України як провідної цифрової держави, яка надихає своїми технологіями та готовністю до змін», - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Україна вже впевнено заявила про себе на міжнародному рівні. Останніми роками світ дізнався про наші досягнення в інноваціях та цифровій трансформації.

«Ми маємо об’єднати зусилля всіх стейкхолдерів, щоб ще ефективніше комунікувати нашу історію успіху на міжнародному рівні. Digital State UA — це інноваційна платформа, яка інтегрує ключові аспекти української цифрової екосистеми. Вона представляє досягнення у сферах GovTech, IT та технологій, демонструючи унікальні кейси, як-от застосунок Дія, інновації в оборонних технологіях і створення нових можливостей для бізнесу. Ця платформа стане не лише вітриною успіхів України, а й ефективним інструментом для залучення інвестицій в ІТ та технологічний сектор. Вона сприятиме обміну знаннями та практиками, які можуть бути адаптовані іншими країнами, що прагнуть цифрової трансформації», — підкреслив заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, яка представляла Мінцифри на Саміті.

Офіційний запуск Digital State UA відбудеться в січні 2025 року. Ця платформа створить нові перспективи для міжнародного співробітництва, залучення інвесторів і спільного впровадження інновацій у сферах GovTech, IT та передових технологій.

Проект Digital State UA реалізує Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Великої Британії через програму UK International Development та Фонду Євразія.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора