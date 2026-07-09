Презентовано ChatGPT Voice, який здатний говорити, слухати та перебивати в режимі реального часу

9 июля 2026 г., 9:35

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Компанія OpenAI офіційно оголосила про запуск GPT-Live - нового покоління мовних моделей, розроблених для максимально природної голосової взаємодії між людиною та штучним інтелектом.

Як повідомляється, технологія вже інтегрована у функціонал ChatGPT Voice і стає доступною для користувачів по всьому світу. Головною архітектурною особливістю GPT-Live є використання повнодуплексного (full-duplex) режиму, що дозволяє АІ одночасно слухати та говорити в реальному часі, адаптуючись до темпу мовлення людини. Процес розгортання охоплює дві версії: флагманську GPT-Live-1 (стане базовою для передплатників тарифів Plus, Pro та Team) та полегшену GPT-Live-1 mini (для безкоштовних акаунтів). Компанія також планує найближчим часом відкрити доступ до моделей через API для розробників та корпоративного сектору.

На відміну від попередніх систем, які використовували послідовний ланцюжок або обробляли репліки суворо по черзі, GPT-Live усуває вимушені паузи та жорсткий формат діалогу. Нейромережа навчилася розпізнавати фоновий шум, тримати паузу, коли користувач думає, і використовувати природні вигуки підтвердження (на кшталт «угу» чи «так»), демонструючи активне слухання. На момент запуску «рушієм» для обробки складних запитів у фоновому режимі виступає модель нового покоління GPT-5.5. Користувачі ChatGPT Voice отримали можливість самостійно обирати рівень аналітичного навантаження системи: режим Instant для миттєвих побутових відповідей, або ж режими Medium та High, якщо завдання вимагає від фонової моделі GPT-5.5 Thinking тривалішого часу на міркування. Окрім голосового супроводу, інтерфейс оновився інтерактивними візуальними картками, які виводять на екран актуальні дані про погоду, акції чи спорт прямо під час бесіди.

«Наше бачення полягає в тому, щоб уможливити справді природну взаємодію між людиною та штучним інтелектом: світ, де співпраця з АІ відчувається такою ж плинною та чуйною, як робота з іншою людиною, тоді як міркування та виконання складних завдань безперешкодно відбуваються у фоновому режимі», заявили у компанії.

Безпека нової моделі отримала окрему систему native-audio оцінювання: впроваджено динамічні запобіжники, здатні коригувати мовлення штучного інтелекту безпосередньо під час генерації звуку або повністю переривати сесію у разі виявлення деструктивного контексту (самоушкодження, насильство, емоційна залежність). Окремий блок захисту налаштовано для підлітків під кураторством батьківського контролю. Також розробники запевнили, що GPT-Live використовує виключно 9 ремастерингових стандартних голосів ChatGPT і захищений від несанкціонованого копіювання чи імітації реальних голосів людей.

Реліз лінійки GPT-Live від OpenAI знаменує собою остаточний перехід голосових асистентів від парадигми «командного інтерфейсу» (на кшталт класичної Siri чи ранніх версій ChatGPT Voice) до концепції повноцінного мовного напарника. Ключовий бар'єр, який стримував масове використання голосового штучного інтелекту в бізнесі та повсякденні, полягав у затримці та неприродності черговості реплік. Технологія full-duplex змінює саму динаміку взаємодії: те, що модель здатна приймати аудіопотік паралельно із власною генерацією звуку і приймати рішення про зміну поведінки десятки разів на секунду, технічно наближає АІ до паритету з людським когнітивним апаратом під час розмови.

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