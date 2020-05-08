 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 18 (1214)

26.04 - 03.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Леонид Бараш

Леонид Бараш

Преодолено одно из ограничений для практических квантовых компьютеров

8 мая 2020 г., 18:05
0 
 

Исследование, подтверждающее концепцию, обещает более теплые, дешевые и надежные квантовые вычисления. И это может быть изготовлено с использованием обычных кремниевых чипов.

Большинство квантовых компьютеров, разрабатываемых по всему миру, будут работать только на доли градуса выше абсолютного нуля. Такое охлаждения стоит несколько миллионов долларов, и как только вы подключите их к обычным электронным цепям, они сразу же перегреются.
Но теперь исследователи во главе с проф. Эндрю Дзураком (Andrew Dzurak) из UNSW в Сиднее решили эту проблему.

«Наши новые результаты открывают путь от экспериментальных устройств к недорогим квантовым компьютерам для реальных деловых и правительственных приложений», - говорит проф. Дзурак.

Ячейка квантового процессора, созданная исследователями на кремниевом чипе, работает при температуре 1,5 Кельвина - в 15 раз выше, чем основная конкурирующая технология на основе чипов, разрабатываемая Google, IBM и другими, в которой используются сверхпроводящие кубиты.

«Это все еще очень холодно, но это температура, которую можно достичь, используя охлаждение всего за несколько тысяч долларов, а не миллионы долларов, необходимых для охлаждения чипсов до 0,1 Кельвина», - объясняет Дзурак.

«Хотя это трудно оценить, используя наши повседневные представления о температуре, это увеличение является экстремальным в квантовом мире».

Ожидается, что квантовые компьютеры превзойдут обычные при решении ряда важных проблем, от точного изготовления лекарств до алгоритмов поиска. Однако разработка такого устройства, которое может быть изготовлено и эксплуатироваться в реальных условиях, представляет собой серьезную техническую проблему.

Исследователи из UNSW считают, что они преодолели одно из самых трудных препятствий на пути к тому, чтобы квантовые компьютеры стали реальностью.

В статье, опубликованной в журнале Nature, команда проф. Дзурака вместе с сотрудниками в Канаде, Финляндии и Японии сообщают о проверенной концепции элементарной ячейки квантового процессора, которая, в отличие от большинства разработок, проводимых во всем мире, не нуждается для работы в температуре ниже одной десятой градуса Кельвина.

Команда проф. Дзурака впервые объявила о своих экспериментальных результатах через академический допечатный архив в феврале прошлого года. Затем, в октябре 2019 года, группа в Нидерландах во главе с бывшим постдокторантом-исследователем в группе Дзурака Менно Вельдхорстом (Menno Veldhorst) объявила аналогичный результат, используя ту же кремниевую технологию, разработанную в UNSW в 2014 году.

Кубитные пары являются фундаментальными блоками квантовых вычислений. Как и его классический вычислительный аналог - бит - каждый кубит характеризует два состояния, 0 или 1 для создания двоичного кода. Однако, в отличие от бита, он может одновременно проявлять оба состояния, что называется суперпозицией.

Элементарная ячейка, разработанная командой проф. Дзурака, состоит из двух кубитов, заключенных в пару квантовых точек, встроенных в кремний. В увеличенном масштабе результат может быть изготовлен с использованием существующих заводов по производству кремниевых чипов, и он будет работать без охлаждения за несколько миллионов долларов. Также будет легче интегрироваться с обычными кремниевыми чипами, которые понадобятся для управления квантовым процессором.

Например, квантовому компьютеру, способному выполнять сложные вычисления, необходимые для разработки новых лекарств, потребуются миллионы пар кубитов, и обычно считается, что до него осталось не менее десяти лет. Эта потребность в миллионах кубитов представляет собой большую проблему для разработчиков.

«Каждая пара кубитов, добавленная в систему, увеличивает общее количество вырабатываемого тепла, - объясняет проф. Дзурак, - и добавленное тепло приводит к ошибкам. Именно поэтому нынешние конструкции необходимо поддерживать при температуре столь близкой к абсолютному нулю».

Перспектива использования квантовых компьютеров с достаточным количеством кубитов при температурах, намного более низких, чем в глубоком космосе, является пугающей, дорогой и доводит технологию охлаждения до предела.

Команда UNSW, однако, создала элегантное решение проблемы, инициализируя и «считывая» пары кубитов с помощью туннелирования электронов между двумя квантовыми точками.

Эксперименты, доказывающие концепцию, были выполнены доктором Генри Янгом (Henry Yang) из команды UNSW.

Преодолено одно из ограничений для практических квантовых компьютеров

Доктор Генри Янг (слева) и профессор Эндрю Дзурак с холодильником, предназначенным для поддержания работы кубитов при чрезвычайно низких температурах


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  