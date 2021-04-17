Премией Тьюринга награждают новаторов, сформировавших компьютерное программирование

17 апреля 2021 г., 15:05

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ACM, Ассоциация вычислительной техники, назвала Альфреда Вайно Ахо (Alfred Vaino Aho) и Джеффри Дэвида Ульмана (Jeffrey David Ullman) лауреатами Премии Тьюринга ACM A.M. 2020 года.

Она присуждена им за фундаментальные алгоритмы и теорию, лежащую в основе реализации языков программирования, и за синтез этих и других результатов в их очень влиятельных книгах, на которых были обучены поколения компьютерных ученых. Ахо - почетный профессор компьютерных наук Колумбийского университета. Ульман - почетный профессор компьютерных наук Стэнфордского университета.

Компьютерное программное обеспечение используется практически во всех технологиях, с которыми мы взаимодействуем. Практически каждая программа, работающая в нашем мире - от программ на наших телефонах или в наших машинах, до программ, работающих на гигантских серверных фермах в крупных веб-компаниях, - пишется людьми на языке программирования более высокого уровня, а затем компилируется в код более низкого уровня для выполнения. Большая часть технологий для выполнения этой компиляции для современных языков программирования обязана своим происхождением Ахо и Ульману.

Начиная с сотрудничества с Bell Labs в 1967 году, продолжавшееся в течение нескольких десятилетий, Ахо и Ульман сформировали основы теории и реализации языков программирования, а также разработки и анализа алгоритмов. Они внесли широкий и фундаментальный вклад в сферу компиляторов языков программирования благодаря своим техническим достижениям и влиятельным учебникам. Их ранняя совместная работа в области разработки алгоритмов и методов анализа внесла решающий вклад в теоретическое ядро информатики, возникшее в этот период.

Премия Тьюринга, часто называемая «Нобелевской премией в области вычислительной техники», при финансовой поддержке компании Google, Inc. составляет 1 миллион долларов. Она названа в честь Алана М. Тьюринга, британского математика, который сформулировал математические основы и пределы вычисления.

«Ахо и Ульман разработали фундаментальные идеи об алгоритмах, формальных языках, компиляторах и базах данных, которые сыграли важную роль в развитии современного программирования и программного обеспечения, - сказал Джефф Дин (Jeff Dean), старший научный сотрудник Google и старший вице-президент Google AI. - Они также продемонстрировали, как эти различные дисциплины тесно взаимосвязаны. Ахо и Ульман представили ключевые технические концепции, в том числе конкретные алгоритмы, которые имели большое значение. Что касается образования в области информатики, их учебники стали золотым стандартом для обучения студентов, исследователей и практиков».

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