Представлены смарт-часы OPPO Watch Free с технологией OSleep

2 ноября 2021 г., 13:25

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Компания OPPO официально представила на украинском рынке Watch Free - часы с разными сценариями мониторинга сна. Кроме того, устройство предлагает профессиональные спортивные режимы и другие функции для поддержания здоровья.



OPPO Watch Free представляют технологию OSleep для профессионального, всестороннего и персонализированного мониторинга и анализа сна, как заявляет производитель. Усовершенствованные алгоритмы, выявляет проблемы со сном и своевременно предлагает способы их решения.



OPPO Watch Free осуществляют всестороннюю оценку риска храпа, используя специальный алгоритм OPPO. Часы обеспечивают непрерывный мониторинг SpO2 второго уровня с помощью оптического датчика SpO2. А еще фиксируют изменения пульса благодаря оптическому датчику сердечного ритма. OPPO Watch Free также отражают такие показатели, как средний уровень кислорода в крови во время сна, продолжительность и максимальный децибел храпа, помогая своевременно выявлять проблемы с дыханием.



Чтобы помочь пользователю уснуть быстрее и выспаться лучше, OPPO Watch Free отправляют напоминание о времени сна. Часы также анализируют задержку засыпания, продолжительность и фазы сна с помощью таких функций, как глубокий и быстрый анализ сна и мониторинг быстрого движения глаз (REM). Оснащенные несколькими датчиками и профессиональными алгоритмами OPPO Watch Free подходят для всех сценариев: до, во время и после сна.



OPPO и Университет Цинхуа создали Совместный научно-исследовательский центр терминальных технологий будущего (Joint Research Center for Future Terminal Technology) и реализовали ряд совместных проектов, чтобы лучше изучить технологию отслеживания сна и помочь пользователям хорошо спать и быть здоровыми.



OPPO Watch Free оснащены встроенным датчиком движения с шестью осями и оптическим датчиком пульса для поддержания более 100 спортивных режимов. Эти датчики автоматически определяют и записывают четыре спортивных режима с помощью специальных алгоритмов. Так что больше не надо беспокоиться из-за того, что вы забудете включить соответствующий режим. Вы можете проверить свои показатели в разделе «Ежедневная активность». Также доступны встроенные профессиональные программы для бега, которые помогут эффективнее сжигать жир и достигать целей в фитнесе.



Кроме того, OPPO Watch Free поддерживают круглосуточный мониторинг пульса. Если частота сердечных сокращений станет слишком высокой, умный гаджет будет вибрировать, чтобы предупредить пользователя о нерегулярном сердцебиении. А еще в OPPO Watch Free есть система напоминаний о том, что пора постоять или походить, и 5-минутные видеоролики для расслабления, которые помогают офисным работникам быть в форме.



OPPO Watch Free предлагают ряд удобных функций, таких как «Уведомления о сообщениях», «Уведомления о входящих звонках», «Отклонение звонков», «Поиск телефона» и «Управление воспроизведением музыки». Так что вы можете использовать часы для расширения функций смартфона, чтобы облегчить свою жизнь.



В то же время, как отмечает производитель, OPPO Watch Free отличаются длительным временем автономной работы: 14 дней. Всего 5 минут зарядки обеспечат вам целый день пользования гаджетом.



OPPO Watch Free весят всего 33 г, поэтому почти не ощущаются на руке. В то же время гаджет оснащен 1,64-дюймовым AMOLED HD дисплеем, на котором удобно читать информацию и сообщения. Ремешок гладкий и приятный для кожи, поэтому носить его на руке всегда комфортно. Кроме того, OPPO Watch Free предлагают более 40 дизайнов и стильных циферблатов AI Outfit watch face 2.0, что позволяет пользователю настроить гаджет, учитывая свой стиль и наряд.



В Украине новые часы будут доступны в черном цвете по цене 2999 грн.

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