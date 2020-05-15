Представлен Kubernetes-сервис Amazon Red Hat OpenShift

15 мая 2020 г., 11:46

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Компании Red Hat и AWS в рамках расширения сотрудничества представили Amazon Red Hat OpenShift, Kubernetes-сервис корпоративного класса AWS, который будет поддерживаться и управляться совместными усилиями обеих компаний.



Наступившая эпоха облачных вычислений характеризуется отсутствием решений класса «серебряная пуля» в области полномасштабной цифровой трансформации организаций. В сфере ИТ нужны четкие и понятные инструкции в контексте изменения требований к ИТ-операциям и разработке приложений в реалиях повсеместной контейнеризации.



Как отмечается, сервис Amazon Red Hat OpenShift позволит ИТ-организациям ускорить создание и внедрение приложений на базе Kubernetes-платформы корпоративного класса от Red Hat в облаке AWS, используя привычные инструменты и API. Интеграция с более чем 170 облачными сервисами AWS сможет применяться при разработке контейнеризированных приложений для повышения гибкости, инновационности и масштабируемости решений. Воплощенные в Amazon Red Hat OpenShift десятилетия экспертизы и обширного опыта Red Hat и AWS в области корпоративных информационных систем позволят ИТ-организациям запускать более гибкие облачные решения с сохранением привычного для данного сектора уровня безопасности, большей производительностью и повышенной эффективностью расходов.



Amazon Red Hat OpenShift предоставит заказчикам возможность запускать кластеры Red Hat OpenShift и воспользоваться преимуществами AWS при создании и сопровождении таких кластеров, включая управление через AWS Console и почасовую модель биллинга, а также единый счет за развертывание систем заказчика в облаке AWS и опцию получения технической поддержки AWS.



Amazon Red Hat OpenShift использует ведующую Kubernetes-платформу корпоративного класса, которая используется более 2 тыс. клиентов по всему миру и будет обеспечиваться поддержкой двух ведущих компаний в области облачных вычислений и Kubernetes.



Теперь полное облачное портфолио AWS, включая вычислительные мощности, системы хранения данных, сетевые сервисы, СУБД, сервисы аналитики и системы машинного обучения, будет доступно напрямую в Amazon Red Hat OpenShift. Это значительно упростит создание, эксплуатацию и глобальное масштабирование систем с помощью привычного интерфейса управления.



Сервис Amazon Red Hat OpenShift предлагает полностью готовую к промышленному использованию платформу Kubernetes. Она хороша знакома и активно применяется многими клиентами в режиме on-premise, что значительно упрощает перенос нагрузок в облако AWS в ответ на растущие потребности бизнеса.

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