Пожелания к Apple Watch 2020

6 марта 2020 г., 18:25

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У меня есть традиция – время от времени я публикую список своих пожеланий к Apple Watch, а Apple, прочитав их, реализует в следующей версии смартчасов (так, по крайней мере, мне когда-то приснилось). Вот, например, мой пост в 2016 г. или в 2018 г. Если серьезно, то просто некоторые из пунктов, которые я озвучиваю, резонируют и с другими пользователями, и вообще иногда совпадают с планами Apple по улучшению часов, поэтому все совпадения случайны. Но все равно иногда приятно думать, что, вот, мол, я жаловался на «безжизненный черный прямоугольник», а Apple взяла и неожиданно показала постоянно включенный экран в Series 5. Кроме того, за последние годы из моих пожеланий добавились улучшенная детекция пульса, автоматическое определение некоторых видов физических упражнений, и, конечно же, улучшение скорости работы приложений, которая в первых версиях часов оставляла желать лучшего. В общем, есть смысл писать, глядишь, с чем-нибудь и угадаю.

Правда, в последнее время стало сложнее писать чисто про часы, так как многие улучшения происходят и в операционной системе watchOS, которая является неотъемлемой частью часов. Все же, с учетом того, что в прошлом году был относительно минорный аппаратный апдейт (добавилась только поддержка постоянно включенного экрана), надеюсь, что в этом году у часов может случиться обновление побольше, чем в Series 5. Если, конечно, вирус всех не выкосит. Но аппаратные изменения «заказывать» достаточно трудно, хотя самое очевидное потенциальное улучшение – время работы от аккумулятора. Я не буду пинать эту дохлую лошадь, но все же хотелось бы получить часы с работой в несколько суток. Я скромный, не прошу много. Да, сейчас к вечеру стабильно остается около 50% батарейки, даже с 1-1,5 часа упражнений. Но этого недостаточно, чтобы после дня еще поспать в часах, а затем провести еще полноценный день, не переживая о том, дотянут ли часы до вечера.

В этом месте естественно будет продолжить про функцию мониторинга сна, которая фигурирует на многих сайтах со слухами про Apple и её продукты. Я что-то в последнее время охладел к теме мониторинга сна, так как понял, что очень редко внимательно изучаю данные, которые сохраняет приложение Autosleep. Возможно, Apple сможет, реализуя эту функциональность в будущем, добавить в нее что-то действительно важное и полезное. Правда, без изменений в запасе работы аккумулятора я не очень представляю себе, как Apple это сделает. Сейчас все логично: запас аккумулятора на 18 часов, а дальше ставь часы на зарядку и спи. Если появится поддержка мониторинга сна в часах, то этот юзкейс ломается, и пользователям надо уже искать другое время для зарядки часов. (Я вообще решил эту проблему, начав использовать старые Series 2 для сна и бесшумного будильника по утрам, а днем пользуюсь Series 5, вообще не парясь про батарейку. Можно не выводить её в качестве компликейшена на циферблат.)

Кстати, одним из вариантов продления жизни работы от аккумулятора может быть режим сниженного потребления энергии, как это сделано в iOS. Не режим Power Reserve, в котором часы показывают только время (о времена!), а именно режим, в котором автоматически приостанавливаются фоновые процессы, и применяют прочие улучшения. С аппаратной точки зрения было бы здорово расширить функцию мониторинга здоровья за пределы ЭКГ (кстати, сделать её доступной в большем количестве стран – тоже хорошая цель). Бесконтактный замер уровня сахара в крови и замеры артериального давления – самые очевидные вещи, которые было бы здорово увидеть в часах. Я знаю, что в некоторых конкурирующих моделях есть подобная функциональность, как минимум касательно измерения давления, но все это должно обеспечивать нужный уровень точности, чтобы Apple решила добавить эти функции в часы. Кстати, если взглянуть на линейку других устройств Apple, там всегда есть «старшая» модель с приставкой Pro, в добавление к базовой модели, а вот у Apple Watch такого разделения нет. Эту функцию в линейке сейчас исполняет Apple Watch Series 3, но мне кажется разумным ввести такое разделение и для часов. Тогда модели с продвинутыми аппаратными функциями могли бы стать Pro для тех покупателей, которым это действительно нужно, а остальные могли бы покупать базовую модель, которая при этом не является устаревшей.

Если вернуться к изменениям в программном обеспечении, в частности, к автоматическому определению активности. Apple действительно добавила функциональность, которая определяет, что пользователь начал выполнять физические упражнения, и через несколько минут предлагает засчитать это как «занятие». К сожалению, это работает только для некоторых видов спорта: бег, ходьба, плавание, занятие на эллипсоиде или на устройстве для гребли. Мне лично как человеку, внезапно увлекшемуся велосипедом, немножко обидно, что езду на велосипеде часы автоматически не определяют как начало упражнения. Правда, через несколько минут после окончания заезда могут предложить закончить это упражнение, что уже хорошо. Но больше всего меня интересует автоматическое определение остановки во время заезда – это могут практически все приложения для замеров велозаездов, а вот встроенное приложение Activity не умеет. Мне это уже не так принципиально, так как я перешел на запись заездов с помощью велокомпьютера, но все равно было бы неплохо эту функцию добавить. Тем более, что никаких изменений в железе она, очевидно, не требует.

Вообще было бы здорово пересмотреть всю концепцию колец активности, и добавить туда что-то новое. Тот же сон, например, хорошо ложится четвертым кольцом, тем более, что хороший и правильный сон – тоже важная часть здорового образа жизни. Кастомизация кольца со временем физических упражнений, чтобы изменить время со стандартных 30 минут до, например, 1 часа – мелочь, но непонятно, почему это нельзя сделать сейчас.

Несмотря на замену датчика пульса в каком-то из предыдущих поколений Apple Watch, все равно в замерах встречаются глюки. Что касается в целом точности замера, то мои совершенно ненаучные сравнения с оборудованием в спортзалах и с нагрудным датчиком Wahoo, который я использую для велозаездов, показывают весьма близкие показатели с тем, что определяют Apple Watch. Но периодические скачки на одну секунду куда-то вдаль (типа было 135, вдруг стало 175 и потом обратно прыгнуло на 135 ударов в минуту) случаются, и с этим нужно бороться. Как минимум, нормализация с помощью ПО, если происходит такой очевидный глюк, не помешала бы. В конце концов, именно Apple собирает огромное количество данных о пульсе, и наверняка можно разработать алгоритм, который бы понимал такие сбои.

Как человек, находящийся на 830-м дне непрерывной последовательности закрытия кольца движения (вообще закрытия всех трех колец, но это не так важно. ежедневная цель – 750 активных калорий), я бы очень хотел получить возможность поставить эту последовательность на паузу хотя бы на день. Да, мне повезло не болеть все это время, но этот стрик уже начинает граничить с одержимостью – понимаешь, что поддержание этой последовательности требует основательных усилий, особенно когда есть интенсивные тренировки, требующие дней отдыха. Снижение цели, конечно, вариант, но я воспринимаю этот метод как некий обман, поэтому мне он не нравится. Например, Apple могла бы за каждые 100 дней стрика давать день выходного, который человек мог бы использовать по своему усмотрению как раз для таких случаев, когда вот никак нельзя взять и закрыть кольца. А то на какие только ухищрения не приходится идти, чтобы поддержать эту цепочку и набрать свои калории, часто за счет сна по утрам.

Приложение Health для iPad, чтобы можно было просматривать эту информацию на планшете, потому что почему бы и нет?

Даже несмотря на то, что Apple с каждым новым релизом добавляет новые циферблаты, все равно не хватает разнообразия и кастомизации. Очень хотелось бы наконец-то получить магазин сторонних циферблатов от других разработчиков, пусть даже под жестким контролем Apple с целью предотвращения повышенного расхода аккумулятора или каких-то вопросов конфиденциальности пользовательских данных. Даже просто какой-то конструктор из готовых компонентов, которые пользователь сам мог бы натаскать и скомбинировать прямо на приложении, но с большей свободой, чем это сделано сейчас, было бы уже лучше.

Раз уж Apple постепенно двигает часы в направлении самостоятельности, чтобы часы не требовали присутствия смартфона (часы с поддержкой LTE нуждаются в телефоне только для первоначальной настройки и последующей синхронизации данных, то было бы здорово добавить механизм аутентификации, который бы не требовал ввода пароля на часах. Я видел слухи про оптический сенсор в цифровой короне, и если это действительно окажется что-то похожее на Touch ID, то будет здорово.

Самое важное я оставил на конец – пора уже добавить поддержку смартфонов на Android. Ладно, ладно, это совсем фантастика, я понимаю. А вам чего хочется от Apple Watch?

Пожелания к Apple Watch 2020

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