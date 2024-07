Xiaomi Smart Factory без жодної людини на виробничих лініях зможе випускати не менше 10 млн смартфонів на рік

Gizmochina повідомляє, що компанія Xiaomi запустила смарт-фабрику, яка може працювати 24 години на добу без використання людської праці.

Про запуск Xiaomi Smart Factory оголосив Лей Цзюнь (Lei Jun), генеральний директор компанії, у мережі Weibo. Фабрика з виробництва смартфонів нового покоління, розташована у місті Чанпін (передмістя Пекіну), і вже незабаром почне працювати.

Нова фабрика буде відноситися до категорії так званих dark factory - зможе працювати 24 години на добу без людей, а машини на заводі будуть співпрацювати одна з одною.

Фабрика Xiaomi нового покоління також може самостійно створювати безпилове середовище (dust-free environment) за допомогою видалення пилу на мікронному рівні.

Стверджується, що якість продукції заводу контролюватимуть самостійно розроблені інтелектуальні машини.

Щосекунди Xiaomi Smart Factory буде виробляти один смартфон.

Втім, Xiaomi вже давно використовує автоматизацію у своєму виробничому процесі. Розумна фабрика Xiaomi в пекінському районі Ічжуан була завершена і готова до виробництва ще в 2019 році. Згідно з попереднім звітом, виробництво першого складаного пристрою компанії у формі книжки, Xiaomi Mix Fold, було повністю забезпечено саме першою чергою смарт-заводу, розташованого в Ічжуані.

