Потребительские 5G-услуги к 2030 г достигнут 31 трлн долл.

2 декабря 2020 г., 11:15

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Пока только начинается внедрение технологии мобильной связи пятого поколения, вокруг этой темы разворачиваются дискуссии, касающиеся того, насколько она перспективна.

Поскольку для Ericsson, как поставщика мобильных платформ, тематика 5G является ключевой, компания вкладывает немалые ресурсы в продвижение этой технологии. И недавно был опубликован очередной отчет под названием “Harnessing the 5G Consumer Potential”, который был подготовлен исследовательским подразделением ConsumerLab компании Ericsson. В нем утверждается, что 5G-услуги могут принести операторам 3,7 трлн долларов, причем доход может быть даже больше в случае появления сопутствующих услуг.

Согласно исследованию, благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетным предложениям операторы могут заработать 131 млрд долл. на одних только цифровых услугах к 2030 году. И 40% этой суммы — это расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также игры. Больше половины расходов пользователей к 2030 году придется на услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы.

В рамках исследования специалисты оценили влияние пандемии COVID-19 на рынок 5G. В начале 2019 года средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради 5G-услуг, однако за год этот показатель сократился до 10%. Тем не менее, каждый третий из числа первых пользователей технологий 5G по-прежнему согласен увеличить свои расходы на 20%. Такой уровень расходов может помочь восстановлению экономики после пандемии.

По данным исследования, благодаря заблаговременному формированию потребительского спроса на 5G-услуги можно добиться роста ARPU на 34%. Таким образом, CAGR дохода от потребительских услуг может достичь 2,7%, а если операторы будут действовать по инерции в ближайшее десятилетие, то CAGR составит всего 0,03%.

Кроме того, в отчете рассказывается о том, как операторы могут получать доход от потребительских услуг с использованием технологий 5G за счет периферийных вычислений и слайсинга сети. Это можно сделать, развивая цифровые сервисы, такие как облачный гейминг и приложения на базе технологий дополненной реальности, а также сопутствующие услуги для владельцев автомобилей и услуги в сфере безопасности.

В мае 2019 года Ericsson ConsumerLab был опубликован отчет с оценкой интереса к более чем 30 сценариям использования 5G-технологий и желания потребителей за них платить. Новое исследование “Harnessing the 5G Consumer Potential” построено на данных из этого отчета, а также оценочных данных, касающихся бизнеса операторов и всей экосистемы ИКТ.

Исследование “Harnessing the 5G Consumer Potential” доступно для загрузки

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