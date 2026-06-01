Постачальників наземних роботизованих комплексів звільнено від ПДВ

Операції з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК) звільнено від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ).





Відповідні зміни, які мають здешевити закупівлі НРК для Сил оборони та пришвидшити забезпечення фронту, ухвалила Верховна Рада України (законопроєкт № 15259).





Звільнення від податку спростить контрактування НРК

До припинення або скасування воєнного стану в Україні від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання наземних безпілотних систем у таких випадках:





постачання здійснюється за державними контрактами (договорами) з оборонних закупівель;

кінцевим отримувачем визначено Міністерство оборони України, Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи.

Також від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання НРК, якщо кінцевим отримувачем визначено підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель.





«Рішення про звільнення наземних роботизованих комплексів від ПДВ прибирає додаткове навантаження, яке виникло для частини НРК після змін податкового законодавства на початку року. Це спрощує контрактування та дозволяє швидше рухатись від укладення контракту до фактичної поставки техніки у військо», зазначив Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель ДОТ.





Ухвалені зміни дозволять задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні наземними роботизованими комплексами, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для Сил оборони.





НРК зберігають життя і підвищують ефективність бойових дій

Міністерство оборони продовжує розвивати роботизацію війська, щоб зберігати життя українських захисників і підвищувати ефективність бойових дій.





На теперішньому етапі технологічного розвитку війни НРК відіграють критично важливу роль у застосуванні на передовій. Вони усе частіше замінюють наших воїнів, виконуючи небезпечні завдання із розвідки, доставки боєприпасів, евакуації поранених тощо.





Як наголошує Міністр оборони України Михайло Федоров, однією з головних цілей є переведення 100% фронтової логістики на роботизовані системи.





Нагадаємо, станом на травень 2026 року підрозділи Сил оборони України отримали понад 1 000 наземних роботизованих комплексів на суму більше 487 мільярдів гривень через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

