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Портативний екран Samsung The Freestyle коштує 32999 грн

5 октября 2022 г., 15:05
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Портативний екран Samsung The Freestyle коштує 32999 грн

За заявою Samsung, з 3 жовтня в магазинах офіційних партнерів компанії в Україні стартують продажі нового портативного екрана The Freestyle. Це компактне рішення поєднує в собі переваги проєктора та функціональність Smart TV і портативної колонки або ж просто може створювати декоративне освітлення в кімнаті.

The Freestyle націлено для тих, хто хоче будь-де й будь-коли мати доступ до відео- та аудіоконтенту в найкращій якості, адже його можна брати із собою куди завгодно, навіть у подорож. Це досягається завдяки низці унікальних характеристик і технологій, що гарантують оптимальний перегляд за найбільш різноманітних зовнішніх умов, і починаються вони з портативних параметрів пристрою.
Портативний екран Samsung The Freestyle коштує 32999 грн
The Freestyle із вагою 830 грамів оснащено регульованою підставкою, що обертається на 180 градусів. Це дозволяє транслювати зображення з діагоналлю до 100 дюймів на будь-яку поверхню як вдома (наприклад, на стіну, стелю чи підлогу), так і поза його межами (на стінку намету, фасад будинку тощо). А завдяки інтелектуальним функціям автофокусування, автокорекції трапецеїдальних викривлень та автовирівнювання процес налаштування займає мінімум часу. Завдяки роз’єму USB Type-C The Freestyle також сумісний із портативними зарядними пристроями, що забезпечує особливу портативність, адже так його можна з легкістю брати в довгі подорожі й не хвилюватися про доступ до розетки.
Портативний екран Samsung The Freestyle коштує 32999 грн
Окрім якісного зображення, The Freestyle має й інші переваги, що роблять його по-справжньому універсальним розважальним пристроєм. Так, новинка пропонує функціональність Smart TV, а отже, й доступ до вбудованих потокових сервісів, а технологія Mobile Mirroring дозволяє транслювати контент зі смартфона на The Freestyle через додаток SmartThings для Android та iOS або AirPlay 2 для пристроїв Apple.
Портативний екран Samsung The Freestyle коштує 32999 грн
У режимі Ambient пристрій здатен транслювати різні візуальні ефекти: картинки, фотографії та неонові написи. А в поєднанні з напівпрозорою кришкою для об'єктива можна створювати  світлові ефекти, ще й синхронізувати їх із музикою. За такого сценарію The Freestyle працюватиме як портативна колонка. У The Freestyle вбудовано динамік потужністю 5 Вт, що дозволяє користувачам насолоджуватися преміальним звуком, спрямованим на 360˚, як під час перегляду відеоконтенту, так і під час прослуховування музики.

Рекомендована ціна портативного екрана становить 32999 грн.

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