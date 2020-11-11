Porsche Design и AOC анонсировали выпуск монитора с диагональю 27 дюймов

11 ноября 2020 г., 12:42

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Компании Porsche Design и AOC представили монитор Porsche Design AOC AGON.



Производитель утверждает, что устройство обеспечивает впечатления, схожие с вождением гоночного автомобиля: высокооктановые характеристики (27-дюймовая QHD-панель, частота обновления 240 Гц, MPRT 0,5 мс), элегантный и стильный дизайн, вдохновлённый гонками, а также широкий набор функций, которые можно использовать и в повседневном режиме, и во время длительных игровых сессий. Еще до официального запуска дизайн нового монитора был отмечен наградой Red Dot Award 2020.



«Благодаря линейной и лаконичной конструкции, сочетающей форму и функциональность, Porsche Design AOC AGON PD27 — идеальное воплощение ДНК бренда и общей философии нашего дизайна. Использование инновационных и передовых технологий AOC AGON делает новый монитор выбором геймеров, которые ищут оптимальную производительность без ущерба для стиля», — заявил Роланд Хейлер (Roland Heiler), главный дизайнер Porsche Design.



«Мы с гордостью и радостью объявляем о первом результате партнёрства с Porsche Design: мониторе Porsche Design AOC AGON PD27. Многократно подтверждённый опыт AOC в области дисплейных технологий прекрасно сочетается с исключительным подходом Porsche Design к дизайну. Геймеры со всего мира будут в восторге от этого великолепного продукта, от его внешнего вида и производительности», — отметил Штефан Зоммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом AOC Europe.



Дизайн монитора подчеркивает серебристая подставка, по форме напоминающая каркас безопасности гоночного автомобиля. Как и в настоящем спортивном автомобиле, она обеспечивает устойчивость, долговечность и выносливость, даже когда геймер пребывает во власти адреналина. Устройство сохраняет верность философии дизайна Porsche Design, элегантно сочетая стиль и производительность. Кроме того, PD27 может проецировать логотипы в различных цветах на стол, а подсветка задней панели делает игровой опыт ярче.



Монитор PD27 отображает картинку с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) и обеспечивает частоту обновления 240 Гц. PD27 также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400. Кроме того, благодаря сильному изгибу 1000R (радиус 1 м), экран окружает и как будто охватывает пользователя, что особенно важно для сообщества любителей гоночных симуляторов.



Частота обновления 240 Гц заметно сокращает размытие при движении, а время отклика GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс гарантируют чёткость картинки без ореолов. Благодаря AMD FreeSync Premium Pro пользователи получают плавную смену изображения без разрывов. Высокая яркость VA-панели (550 нит) позволяет комфортно играть при любых условиях освещения.



PD27 поставляется с беспроводным (ИК) кейпадом в форме центральной консоли для быстрого доступа к настройкам монитора или игровым предустановкам. Пользователи также оценят стереодинамики мощностью 5 Вт со звуком DTS. В повседневной работе также пригодятся концентратор USB 3.2 с четырьмя разъёмами, два входа HDMI 2.0 и два входа DisplayPort 1.4.



Монитор Porsche Design AOC AGON PD27 появится в продаже в середине ноября в магазинах Porsche Design, специализированных сетевых магазинах, на сайте www.porsche-design.com по ориентировочной цене 29 999 гривен.

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