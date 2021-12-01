Популярність фінансових додатків в Україні за рік зросла на 82%!

1 декабря 2021 г., 13:15

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Google та AppsFlyer представили звіт «Екосистема мобільних додатків Центральної та Східної Європи», в якому досліджуються актуальні тенденції індустрії. У звіті проаналізовано 1200 додатків та 700 млн. завантажень у восьми країнах регіону, зокрема в Україні, у період з липня 2020 року до вересня 2021 року, та зокрема порівнюються результати III кварталів рік до року.

За результатами дослідження, загальна кількість встановлень додатків в Україні за звітній період зросла на 31%, а витрати на них – на 42%. Кількість встановлень програм на Android збільшилася на 33%, а на iOS на 19%.

Оскільки Covid-19 різко змінив способи взаємодії споживачів із банками та управління грошима, дослідження показало помітне зростання в Україні встановлень додатків для контролю особистих фінансів – на 82%. Це найбільший підйом в цьому секторі серед всіх країн, де проводилося дослідження.

Крім того, через обмеження, пов'язані із Covid-19, додатки для електронної комерції також отримали поштовх, оскільки люди більше зверталися до своїх телефонів, щоб купувати товари. У період із липня 2020 року до січня 2021 року, напередодні святкового періоду, кількість встановлень додатків для покупок зросла на 63%, а витрати через них підвищились на 43% за той же період.

Витрати у додатках зросли на 42% на Android і на 60% на iOS проти минулого року. На обох платформах понад 20% цих витрат припало на січень та лютий 2021 року під час святкового періоду. При цьому за період з січня по вересень витрати у додатках Android та iOS знизилися на 31 і 46% відповідно.

Оскільки люди витрачають більше часу на своїх телефонах, завантажуючи додатки, дохід від реклами у додатках зріс на 288% проти минулого року. У період з квітня до вересня дохід від реклами у додатках на iOS зріс на 9%, тоді як на Android – на 31%.

Мобільний зв’язок швидко стає ключовим компонентом економічного зростання для бізнесу Центральної та Східної Європи. Згідно звіту The Mobile Economy Europe 2021 (PDF, EN), очікується, що до 2026 року мобільний трафік передачі даних у регіоні збільшиться в п’ять разів, що більше, ніж у Західній Європі та Північній Америці.

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