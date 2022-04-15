Попит на знімки над Україною зростає

15 апреля 2022 г., 18:05

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Оскільки супутники Maxar Technologies продовжують збирати зображення російського вторгнення в Україну, компанія працює з клієнтами, щоб виділити більше потужностей для задоволення потреб уряду США, сказав генеральний директор Maxar Деніел Яблонський (Daniel Jablonsky).

Маючи на орбіті чотири супутники, «у нас часто не вистачає вільної потужності, — сказав Яблонський в інтерв’ю на космічному симпозіумі в Колорадо-Спрінгс. - Але ми домовилися з деякими іншими нашими клієнтами, щоб мати можливість збільшити потужності для США та союзників». Компанія також отримує близько 200 запитів на зображення в день від ЗМІ.

Maxar та інші комерційні компанії, що створюють зображення, співпрацювали із розвідувальними службами США та союзними урядами ще до вторгнення Росії, щоб відстежувати переміщення військ, а також надавати зображення для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Основні замовники Maxar – Національне управління розвідки та Національне агентство геопросторової розвідки – більш ніж удвічі збільшили закупівлю комерційних електрооптичних зображень в Україні з початку конфлікту. Зменшення потенціалу буде проблемою, «поки ми не запустимо Легіони», — сказав Яблонський.

WorldView Legion — це сузір'я з шести супутників, які мають вирішальне значення для майбутнього компанії. Legion зазнав ряду невдач у графіку, включаючи затримки в доставці інструментів для візуалізації та зупинки виробництва під час пандемії Covid. Зовсім нещодавно запуск перших двох супутників, які були заплановані на початок літа, знову міг бути зсунутий через нестачу українських вантажних літаків «Антонов», які використовуються для транспортування космічних кораблів від заводу до місця запуску.

Після того, як нові супутники вийдуть на орбіту, може знадобитися від 45 до 90 днів на випробування та калібрування, перш ніж вони повністю запрацюють, сказав він.

Поточний парк Maxar включає WorldView-1 з роздільною здатністю 50 сантиметрів; GeoEye-1 і WorldView-2 з роздільною здатністю 40 сантиметрів і WorldView-3, що забезпечує 30-сантиметрове зображення.

Усі супутники Legion забезпечують 30-сантиметрові зображення. «Ми можемо отримати до 20 см, якщо полетимо нижче», – сказав Яблонський. Маючи повну групу з шести, «ми будемо подвоювати нашу потужність збору щодня. І втричі збільшити нашу 30-сантиметрову потужність».

З початку війни Maxar також збільшив виробництво 3D-карт українських міст, щоб допомогти оцінити шкоду від російських атак, сказав Яблонський.

Maxar використовує власний архів супутникових зображень, знімки з дронів та джерела відео та поєднує їх із 3D-технологіями для створення захоплюючих середовищ, які відтворюють реальний світ.

Ця можливість, відома як «точна 3D-геореєстрація», використовувалася, наприклад, для створення цифрових зображень частин світу для навчання армії США. 3D-відображення рельєфу Землі також можна перетворити на навігаційну систему, щоб автономні автомобілі могли керувати, а літаки могли безпечно літати без GPS.

Яблонський сказав, що компанія постачає тривимірні карти «територій України, які, на нашу думку, були важливими».

Maxar отримав право власності на 3D-технологію завдяки придбанню Vricon у 2020 році.

Фінансовий директор компанії Біггс Портер (Biggs Porter) сказав, що за останній рік Maxar інвестував додатково 30 мільйонів доларів у технологію 3D-картографування. «Це можливість для зростання», — сказав Біггс на конференції інвесторів JP Morgan.

Генеральний директор Maxar Technologies Даніель Яблонський взяв участь у панельній дискусії на 37-му космічному симпозіумі

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