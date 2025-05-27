АІ збільшує попит на корпоративні SSD - ціни на флеш-пам'ять у ІІІ кв. ймовірно, зростуть

27 мая 2025 г., 11:45

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Останні дослідження TrendForce показують, що постійні інвестиції в АІ з боку найбільших північноамериканських хмарних провайдерів, як очікується, призведуть до значного зростання попиту на корпоративні SSD в третьому кварталі 2025 року.

Ринок корпоративних SSD, ймовірно, зміститься в бік дефіциту пропозиції при низькому рівні запасів готової продукції, що підтримує потенційне зростання цін до 10% у порівнянні з попереднім кварталом.

TrendForce відзначає, що на початку цього року постачальники прийняли консервативну виробничу стратегію, поступово повертаючи ринок NAND Flash до балансу попиту і пропозиції. Однак введення нових взаємних тарифів США на початку квітня порушило динаміку ринку у другому кварталі і внесло нестабільність у цінові тенденції. Хоча деякі виробники ПК прискорили відвантаження у ІІ кв., це не змогло суттєво підвищити загальний попит на продукцію NAND Flash. У той же час, тривала слабкість роздрібного ринку змусила постачальників ще більше посилити контроль над ємностями.

Тим не менш, останнім часом попит на системи зберігання даних почав зростати. Цей сплеск частково зумовлений поставками висококласних серверів АІ, таких як NVIDIA GB200, а частково - збільшенням замовлень на жорсткі диски з початку цього року, що свідчить про ширшу тенденцію до розширення корпоративної інфраструктури. Очікується, що як SSD, так і HDD отримають вигоду від зростання капітальних витрат підприємств зі стабільним розгортанням серверів з боку провайдерів, що відкриває нову хвилю зростання замовлень.

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