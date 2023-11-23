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Попит на AI призводить до зростання доходів напівпровідникової галузі, але інші сегменти також покращуються

23 ноября 2023 г., 14:35
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Згідно з останнім звітом Omdia загальний виторг напівпровідникової галузі зросла на 8,4% у третьому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом, досягнувши 139 млрд дол. Промисловість зростає вже другий квартал поспіль, після того, як раніше було падіння протягом п’яти кварталів поспіль.

«Зростання в напівпровідниковій промисловості відбулося не лише завдяки попиту на AI, оскільки воно поширилося і на інші напівпровідникові сегменти, - зазначив головний аналітик Omdia Кліфф Леймбах (Cliff Leimbach). - Чотирнадцять з п’ятнадцяти найбільших компаній продемонстрували щоквартальне зростання доходів від продажів напівпровідників у третьому кварталі, а 80 зі 126 компаній (63%), що відстежуються, збільшили продажі».

Попит на AI продовжував залишатися головною темою для напівпровідникової промисловості в минулому кварталі. Дві компанії, які отримали найбільшу вигоду від AI - NVIDIA та SK Hynix, продовжували фіксувати значне зростання доходів. Доходи NVIDIA від напівпровідників зросли до 7,3 млрд дол. у порівнянні з минулим роком, коли вони складали 4,6 млрд дол. SK Hynix, яка домінує на ринку високошвидкісної пам’яті (HBM), що використовується в додатках штучного інтелекту, збільшила дохід від напівпровідників на 26% до 6,7 млрд дол.

Втім, інші сфери напівпровідникового ринку також зросли. Сегмент бездротового зв’язку прогресував завдяки випуску нових моделей смартфонів та кращій динаміці запасів порівняно з попередніми кварталами. Зростання в автомобільному секторі було нижчим - на 4,3% у ІІІ кв. 2023 р., але цей сегмент був надійно стабільним, востаннє знизившись у ІІІ кв. 2020 р., і наразі становить 13,5% від загального доходу напівпровідникового ринку.

Сегмент пам’яті найбільше постраждав під час падіння ринку напівпровідників, яке розпочалося у 2022 році - зафіксовано скорочення з 43,6 млрд дол. у І кв. 2022 р. до 19,3 млрд дол. у І кв. 2023 р. З найнижчої точки у першому кварталі ринок відскочив назад, збільшившись до 24,5 млрд дол. У минулому кварталі. Чотири з п’яти найбільших виробників пам’яті наростили виторг від продажу пам’яті на двозначні відсоткові пункти порівняно з ІІ кв. Попит на пам’ять з боку AI становить значну частину, але є зростання і в інших сферах її застосування.

NVIDIA піднялася в рейтингу і стала другою найбільшою напівпровідниковою компанією за доходами. Це розділило давню пару на вершині ринку - Intel та Samsung Electronics. Ці дві компанії протягом багатьох років посідали перше та друге місця.

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