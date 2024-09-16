Попит на АІ привів до зростання контрактних цін на корпоративні SSD на 25% у ІІ кв.

16 сентября 2024 г., 11:35

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Останні звіти TrendForce показують, що в другому кварталі 2024 року спостерігалося значне зростання попиту на твердотільні накопичувачі корпоративного класу завдяки більш активному впровадженню платформ на базі графічних процесорів NVIDIA і зростаючим потребам у сховищах, зумовленим додатками зі штучним інтелектом, а також сплеску попиту з боку виробників серверів.

Сплеск попиту на твердотільні накопичувачі великої ємності для додатків AI разом з нездатністю постачальників регулювати ємність призвели у першій половині року до дефіциту, що спричинило зростання середніх цін на корпоративні SSD більш ніж на 25% у порівнянні з попереднім кварталом. Але таке підвищення цін призвело до зростання доходів постачальників більш ніж на 50%.

У третьому кварталі попит з боку північноамериканських хмарних операторів продовжує збільшуватися, а серверні бренди не демонструють ознак уповільнення темпів зростання замовлень, що ще більше збільшує обсяги закупівель корпоративних твердотільних накопичувачів. Оскільки дефіцит збережеться і в третьому кварталі, TrendForce прогнозує збільшення контрактних цін на 15% в порівнянні з попереднім кварталом, а доходи постачальників зростуть майже на 20%.

Коригування запасів у Північній Америці завершилося на початку 2024 року, а замовлення на корпоративні SSD зросли, оскільки компанії активно інвестували в інфраструктуру зберігання даних зі штучним інтелектом. Samsung, зберігаючи конкурентну перевагу завдяки своїй широкій лінійці продуктів, закріпила за собою позицію лідера ринку у другому кварталі, а її дохід зріс до 2,48 млрд дол.

TrendForce відзначає, що з надходженням більшої кількості графічних процесорів NVIDIA в третьому кварталі, хмарні провайдери продовжать збільшувати закупівлі корпоративних SSD-накопичувачів. Крім того, оскільки продукти Samsung PCIe 5.0 поступово проходять перевірку споживачами і нарощуються обсяги їх постачання, очікується, що прибутковість компанії зростатиме, а дохід збільшиться більш ніж на 20% у порівнянні з попереднім кварталом.

Solidigm, дочірня компанія SK Group і найбільший постачальник твердотільних накопичувачів QLC для підприємств, також отримала значну вигоду від сплеску попиту на AI. Крім того, SK hynix отримала більше замовлень від замовників серверів, що збільшило загальний дохід групи до 1,824 млрд дол. у другому кварталі, а частка ринку дещо зросла до майже 32%. Завдяки розширенню потужностей Solidigms та збереженню імпульсу замовлень на твердотільні накопичувачі великої ємності у другій половині року, очікується подальше зростання поставок SK hynix, а отже, і доходів групи.

У другому кварталі Micron посіла третє місце за часткою ринку твердотільних накопичувачів для корпоративного сегменту. Початок масового виробництва продукції великої ємності торік значно збільшило обсяги відвантажень у другому кварталі. У поєднанні зі збільшенням замовлень від серверних брендів виручка Micron різко зросла до 780 млн дол. Компанія зміщує фокус своєї продукції на продукти з інтерфейсом PCIe у зв'язку зі збільшенням замовлень на твердотільні накопичувачі великої ємності.

Виторг Kioxia також зросла до 490 млн дол. у другому кварталі, завдяки збільшенню попиту з боку серверних брендів на корпоративні SSD. TrendForce стверджує, що сплеск в області штучного інтелекту і обробки великих даних буде продовжувати стимулювати зростання попиту на корпоративні SSD, перевищуючи попит на продукти споживчого класу. Перевага Kioxia полягає в її різноманітній лінійці продуктів, що охоплює інтерфейси SATA, PCIe і SAS, що може допомогти їй розширити свою частку ринку в майбутньому.

У другому кварталі WDC зазнала незначного зниження попиту з боку ключових клієнтів у поєднанні з повільнішим зростанням у сегменті PCIe порівняно з конкурентами, в результаті чого дохід компанії по напрямку, що розглядається, склав 164 млн дол. У відповідь на це компанія переключила свою увагу на розробку продуктів з інтерфейсом PCIe та розширює співпрацю зі сторонніми виробниками контролерів для PCIe 5.0. Крім того, WDC представила високопродуктивні продукти QLC.

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