Понад 3 млн фіскальних операцій на 1 млрд грн провели підприємці через сервіс ПРРО «ПриватБанку»

17 мая 2023 г., 11:25

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З моменту запуску сервісу програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) «ПриватБанку» українські підприємці вже провели через понад 3 млн фіскальних операцій на суму майже 1 млрд грн. Наразі в системі «Каса» зареєстровано понад 4 тис. підприємців та понад 5 тис. ПРРО.

Програмний касовий апарат «Каса» на платіжних POS-терміналах «ПриватБанку» дозволяє просто під'єднати та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). Додаток «Каса» вбудований у POS-термінал та виконує функцію касового апарата – продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну та інше.

Онлайн-кабінет сервісу «Каса» дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу можуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник.

Вартість сервісу «Каса» врахована до тарифу з еквайрингу. Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом «ПриватБанку» та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком «Каса».

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