Понад 100 підприємств отримали пільгові кредити у 300 млн грн на розвиток енергоефективності на суму

2 декабря 2024 г., 11:35

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Наприкінці листопада відбулася презентація результатів програми пільгового кредитування енергоефективності малого і середнього підприємництва України «Додай енергії твоєму бізнесу» за рахунок позики від Уряду Німеччини на суму 7 млн євро.

За два роки повномасштабної війни 104 підприємства отримали пільгові кредити на загальну суму майже 300 млн грн на інвестування у сонячні станції, енергоефективне обладнання та джерела безперебійного живлення.

Ключовою метою програми була підтримка енергоефективних інвестицій бізнесу для зменшення споживання енергії та викидів СО2 і як наслідок – підвищенню конкурентоспроможності підприємств та захисту довкілля.

Перевагами програми найбільше скористались мікро- та малі підприємства (73%) переробної промисловості, які забезпечили обсяг реалізації інвестицій у відновлювану енергетику на рівні 32%.

Реалізація програми відбувалась у межах Проекту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор» за підтримки Німецького банку розвитку KfW і Європейського Союзу у рамках ініціативи EU4Business.

Взяти участь у програмі мали можливість мікро-, малі та середні підприємства з усієї України. Достатньо було лише зібрати необхідні документи та звернутися до однієї з установ-партнерів: Укргазбанку чи Банку Львів. Підприємцям пропонували максимальну суму кредиту до 500 тис. євро у гривневому еквіваленті за процентною ставкою 18%, яку можна було знизити до 5-9% у поєднанні з Програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

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