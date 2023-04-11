Полювання за Telegram

11 апреля 2023 г., 16:25

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В останні кілька тижнів в українському інтернеті активно обговорюється тема використання месенджера Telegram. Основну хвилю підняв Ярослав Ажнюк – не питайте, чому раптом йому саме зараз і саме так випала проблема, з якою треба боротися, – який і опублікував колонку на сайті «Української правди», та поцікавився думкою Михайла Федорова і навіть Кирила Буданова, який очолює ГУР. Буданов, щоправда, дав Ярославу дивну відповідь:

У ФСБ і тільки у них є ключі від Telegram. Viber взагалі додаток, створений для шпигунства і навіть необов'язково вести там листування.

Що найпублічніший розвідник у світі має на увазі під «додатком, створеним для шпигунства», він, зрозуміло, не пояснює, але Rakuten (компанія – власник Viber) дала свій коментар щодо цього:

Viber був створений чотирма ізраїльськими співзасновниками ще у 2012 році й не має жодного зв'язку з будь-яким урядом. Будь-яке протилежне твердження є хибним та необґрунтованим. Чати та дзвінки в Rakuten Viber за замовчуванням захищені скрізним шифруванням з 2016 року. Це означає, що ні треті особи, ні співробітники Viber не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки. Ми будемо раді зустрітися з українськими офіційними особами, щоб детальніше розповісти про переваги безпеки та конфіденційності Viber.

Від себе додам, що за останні кілька років розробка Viber зазнала організаційних змін і фізично була сконцентрована… в Одесі. Щоправда, наскільки я розумію, з початком війни офіс був переважно релокований.

Але залишимо Viber (попри знайомство з командою, я не дуже люблю ним користуватися) і повернімося до Telegram. Наскільки виправдані підозри на адресу сервісу і чи за прикладом усіх країн, які забороняють встановлення TikTok на робочі смартфони, забороняти Telegram в Україні?

Насправді всі «факти», які досить скупо перераховуються на підтримку підтвердження «Telegram працює на ФСБ», нічого не підтримують.

Роскомнагляд «розблокував» Telegram після кількох років «блокування» та обіцянки Дурова співпрацювати з передачею даних? Послухайте, а чи не ми три роки тому усміхалися зі спроб РКН зробити хоч якусь міну при тому, що гра взагалі не задалася і всі ці блокування зовсім не вплинули на аудиторію Telegram в Росії?

Путін похвалив Telegram за співпрацю? Бог з ним, що за фактом той каже фразу «По-моєму, і з Telegram теж домовилися, працює ж усе», де складно побачити хвалебні слова, але відколи це те, що говорить ця людина, є фактом і основою для звинувачення в очах українських блогерів?

Telegram не зашифрований і не безпечний, зберігає все у відкритому вигляді (насправді ні, але End-to-end encryption там дійсно опціонально) і ФСБ перехоплює листування у ньому? А хто стверджував, що він зашифрований та безпечний? Ні, він не такий, це треба розуміти та усвідомлювати. Випадки перехоплення листування справді відомі – здебільшого РФ, – але вони адекватно пояснюються простішими речами, наприклад, перехопленням авторизаційних SMS. Адже СОРМ-2 ніхто не скасовував і російські спецслужби мають можливість знімання інформації на нижчому рівні без будь-яких запитів до примхливого Дурова.

Telegram передавав дані про антивакцинаторів німецькому уряду? Тут я зовсім заплутався – це теж погано? Всі інтернет-компанії так чи інакше співпрацюють з урядами, причому з усіма урядами, достатньо піти почитати Transparency Report, наприклад, Google і дізнатися, що компанія отримує досить помітну кількість запитів від держорганів РФ і навіть задовольняла (станом на середину 2022 року) ці запити. До речі, Telegram отримує запити від українських держорганів і, наприклад, блокує низку каналів на території України – це також погано?

Невідомо звідки Telegram бере гроші? Взагалі, хоч Telegram і не публічна компанія, дещо про фінансування там відомо – ми всі бачили спроби Дурова запустити криптовалюту, та й значки Premium я нерідко бачу в чатах, тому дані для аналізу є. Не варто забувати, що Дурови (я маю на увазі обох братів) все ж таки на хороших умовах залишили VK і не з порожнього місця почали запуск месенджера. А у відкритих джерелах згадується залучення фінансування на 1 млрд доларів від фондів в Еміратах, наприклад.

Але все це насправді не має важливого значення. Питання безпечного листування в месенджерах давно вирішене – здебільшого військові та волонтери переписуються у Signal, іноді у WhatsApp, де E2EE включена за умовчанням. Дзвінки в Telegram якраз зашифровані й при цьому б'ють рекорди низької якості – практично будь-який інший месенджер працює у рази краще.

Залишається за фактом лише одна унікальна можливість Telegram – це те, що це не лише месенджер, а й контент-платформа, канали в якій за статистикою, наведеною Ярославом, є другим за популярністю джерелом інформації для українців.

Мені насправді не подобається Telegram як платформа. Я ніколи цього не приховував і описував багато разів – це незручна платформа, розроблена в міру криворуких розробників, що мають вкрай слабке уявлення про модерацію, зручність адміністрування і так далі. І мені не подобається залежність від подібної платформи – і взагалі будь-якої платформи. Саме тому я 20 з лишком років веду stand-alone блог і не думаю його закидати, хоч і помітно рідше туди пишу.

Але будь-яка людина погодиться, що це популярна платформа. І, здавалося б, тут доречна аналогія з TikTok – хіба даремно на Заході забороняють ставити цю програму на службові смартфони та говорять про повну заборону сервісу?

Але ні, ця аналогія недоречна. Претензії до TikTok поділяються на дві частини. Перша, що стосується зберігання даних, цілком адекватно задовольняється реалізованим зараз проєктом з перенесення даних американських користувачів на територію США. Очевидно, що решта країн може пред'явити аналогічну вимогу, причому ЄС це може зробити на своєму рівні та закрити питання для всієї Європи.

Але друга частина претензій і є головна – адже TikTok це розважальна соціальна мережа, що містить алгоритм рекомендацій. Саме ця особливість і змушує бити на сполох американських експертів – такий алгоритм стає (або вже став) чудовим механізмом пропаганди, особливо враховуючи залипання додатка та його стрімке зростання серед молоді, яка менше дивиться усі телеканали та стрімінги, разом узяті, ніж гортає ролики у TikTok.

Але до чого тут Telegram? Адже там немає ніякої рекомендаційної платформи, скажете ви?

Саме там немає жодних рекомендацій. Ніде в месенджері ви не побачите запрошення передплатити канал. Ось якщо ви підпишетеся – добровільно – на якийсь канал, то ви, напевно, побачите у контенті або цитату ще іншого каналу, чи репост, чи рекламу. А може ви підете на офіційний сайт Президента України та побачите там посилання на його телеграм-канал. Але щоразу це ви побачите або будь-яка інша жива людина вам надішле посилання, платформа ніяк не рекомендує, нічого не песимізує, нічого не просуває – там просто немає нічого такого.

І таким чином заклики до заборони Telegram та вимоги негайно перестати читати там канали не мають нічого спільного з інформаційною гігієною – це заклики до цензури та самоцензури. Якщо вам хтось скаже, що ви не повинні читати сайти, розміщені на платформі Medium, ви, швидше за все, здивуєтеся безглуздій вимозі – але чи варто замінити цю назву на Telegram і що, вимога раптом знаходить сенс?

Я давно знаю Ярослава (і навіть записував кілька років тому з ним подкаст), але це міркування теж не надає особливого сенсу його закликам відмовитися від унікальної платформи та поширеного месенджера. По суті, єдине міркування, яке він вважає фактом, не маючи з цього приводу жодних доказів – це те, що ФСБ РФ має доступ до всіх листувань, але навіть воно ніяк не заважає використовувати Telegram як контент-платформу – адже повідомлення в каналах по визначенню публічні.

Тож не піддавайтеся. Тим більше, що дуже ймовірно ви сюди з Telegram і прийшли :)

Полювання за Telegram

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