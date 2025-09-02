Польська WB Group запустила виробництво розвідувальних БпЛА в Україні

2 сентября 2025 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», польський виробник розвідувальних безпілотників FlyEye у відповідь на зростаючий попит розгорнув нове виробництво на території України.

На початку 2025 року компанія запустила повноцінне виробництво безпілотників на одному зі своїх українських підприємств, яке упродовж десятиліття займалось обслуговуванням польських виробів для українських військових.

Через проблеми безпеки, а також посилення атак на оборонну інфраструктуру України, інформація про початок виробництва досі не була опублікована. У WB Group вирішили оприлюднити її після того, як завод відвідав голова польської дипломатичної місії в Україні Пйотр Лукасевич.

Перші польські розвідники з’явились на озброєнні українських військових ще у 2015 році та з того часу активно використовувався у війні на Донбасі, набувши ще більшого поширення вже під час повномасштабного російського вторгнення.

На сьогоднішній день Збройні Сили є одним з найбільших користувачів розвідувальних безпілотників FlyEye, які склали серйозну конкуренцію аналогічним виробам від передових українських компаній. Для Сил оборони України його закуповують як за державним замовленням, так і передають як матеріально-технічну допомогу та купують волонтерські фонди.

FlyEye був розроблений у 2010 році конструкторами польської Flytronic, яка є дочірньою компанією WB Electronics. У тому ж році він був прийнятий на озброєння польськими збройними силами.

Літальний апарат вагою в 11 кілограмів простий в експлуатації, оскільки може транспортуватись двома піхотинцями. Підготовка до польоту займає не більше 11 хвилин, а запуск виконується з руки оператора. Безпілотник здатен працювати на відстані до 50 кілометрів від оператора, залишаючись у небі від двох до трьох годин залежно від погодних умов. Для розвідки він оснащується оптичною станцією GS4 з денним та тепловізійним каналом, які забезпечують впевнену ідентифікацію об’єктів на відстані 5-7 кілометрів.

Також «Мілітарний» зазначає, що FlyEye вирізняється високим рівнем автоматизації: більшість механічних операцій, таких як посадка та слідування маршруту, покладені на автопілот. Крім того, третє покоління пристрою отримало можливість автоматичного конвоювання, що може використовуватись як для переслідування цілей, так і супроводу дружніх колон для завчасного виявлення засідок.

